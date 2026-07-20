Poznati pobjednici PRO 3x3 Toura u Umagu, slijede Šibenik i završnica u Novalji

Pobjednik PRO 3x3 Toura u Umagu je Ljubljana Jug 3x3, koja je u finalu nakon produžetka pobijedila svoje sunarodnjake iz Klančar Kranova 22-21. Ljubljana Jug 3x3 tako je izborila nastup na završnom turniru, koji će se 31. srpnja i 1. kolovoza održati u Novalji. Isti su uspjeh u konkurenciji do 19 godina ostvarili igrači momčadi Perkmandlc.com, koji su u finalu svladali 3x3 Zabok 19-10.

Tako su oba trofeja završila u Sloveniji. Za Ljubljanu Jug 3x3 nastupili su Luka Kureš, Luka Novak, Matija Kalan i Žiga Fifolt, dok su boje Perkmandlc.com branili Adnan Šljivar, Gal Štembergar, Martin Grabnar i Žan Đurkić.

Foto: Tamara Belušić/PRO 3x3 Tour/Basketball Energy d.o.o.

Održan je i tradicionalni Kids Day, na kojem su sudjelovali polaznici Košarkaškog kluba Umag, a pridružili su im se i mali turisti koji ljetuju u gradu. Najmlađi su kroz igru i košarkaške izazove imali priliku upoznati čari i pravila košarke 3x3.

Posebnu energiju programu dali su Dunking Devilsi, koji su atraktivnim zakucavanjima, akrobacijama i zabavljačkim nastupom oduševili publiku te dodatno podigli atmosferu.

Događaj je svojom nazočnošću uveličao Tomislav Paškvalin, povjerenik predsjednika Republike Hrvatske za sport i dvostruki olimpijski pobjednik u vaterpolu, koji se i sam okušao u šutiranju na koš.

- Košarka i hakl dio su mog odrastanja. To je sport koji sam oduvijek volio, pratio i igrao. Bio je sastavni dio naše svakodnevice još od osnovne i srednje škole. Zato posebno pozdravljam ovakve turnire i plemenite sportske priče. Kada vidimo svu ovu djecu i mlade ovdje u Umagu, jasno je koliko sport znači za zajedništvo, prijateljstvo i međunarodnu suradnju. Ovo je doista predivna priča - rekao je Paškvalin.

Nagrade najboljim momčadima uručio je predsjednik Udruge PRO 3x3 Zlatko Galijot, ujedno jedan od sudaca turnira.

- PRO 3x3 Tour ponovno je pokazao kako sport spaja ljude svih generacija. Na terenu smo gledali vrhunsku košarku, a izvan njega stvarala su se nova prijateljstva, širila ljubav prema sportu i njegovalo zajedništvo. Čestitam svim momčadima na odličnoj igri, zahvaljujem publici na sjajnoj atmosferi te svim partnerima i volonterima koji su svojim trudom pridonijeli još jednom uspješno organiziranom turniru - rekao je Galijot.

Foto: Tamara Belušić/PRO 3x3 Tour/Basketball Energy d.o.o.

Umag je bio osma postaja ovogodišnjeg PRO 3x3 Toura. Do velikog završnog turnira u Novalji ostala je još samo jedna postaja – Šibenik, koji će 24. i 25. srpnja ugostiti posljednji kvalifikacijski turnir. Sve turnire prenosi Sport Klub.

PRO 3x3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3x3 uz potporu Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora, među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, HELL Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Jadrolinija, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG, Cool i Dana. Turnir u Umagu održan je uz potporu Grada Umaga i Turističke zajednice Grada Umaga.