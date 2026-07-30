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EVO TKO DIJELI PRAVDU

Poznati suci prvog kola HNL-a

Piše Issa Kralj,
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Poznati suci prvog kola HNL-a
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Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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HNL kreće, a HNS je otkrio suce za prvo kolo! Dinamo i Slaven otvaraju sezonu u petak

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Još je samo jedan dan ostao do početna nove sezone HNL-a. Prva utakmica u borbi za prvaka hrvatske na rasporedu je u petak 31. srpnja kada se na Maksimiru sastaju branitelj naslova Dinamo i Slaven Belupo

Uoči početka nove sezone, Hrvatski nogometni savez objavio je sudačku postavu za pet utakmica prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. U petak od 20 sati igraju Dinamo i Slaven Belupo, a glavni sudac bit će Antonio Melnjak. Pomagat će mu Ivan Mihalj i Kruno Šarić, dok je četvrti sudac susreta Antonio Škobić.

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U subotu prvu od dvije utakmice dana igraju Istra i Lokomotiva na Aldo Drosini od 18.30 sati, a glavni sudac tog dvoboja bit će Patrik Pavlešić. Pomoćnici su Bojan Zobenica i Filip Krznarić, dok će četvrta sutkinja biti Ivana Martinčić.

Nešto kasnije, od 21 sat u Velikoj Gorici sastaju se Gorica i Osijek. Taj susret sudit će Ivan Vukančić, uz pomoćnike Darija Kolarevića i Antu Marića. Četvrti sudac bit će Mateo Erceg.

Prvo kolo domaćeg prvenstva zaključuje se u nedjelju 2. kolovoza kada Hajduk ide na gostovanje kod Varaždina od 18.30 sati. Glavni sudac tog susret bit će Patrik Kolarić.  Uz njega će biti Ivan Janić i Dino Knez, dok je za četvrtog suca delegiran Filip Dragašević. 

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