Poznati suci prvog kola HNL-a

Još je samo jedan dan ostao do početna nove sezone HNL-a. Prva utakmica u borbi za prvaka hrvatske na rasporedu je u petak 31. srpnja kada se na Maksimiru sastaju branitelj naslova Dinamo i Slaven Belupo.

Uoči početka nove sezone, Hrvatski nogometni savez objavio je sudačku postavu za pet utakmica prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. U petak od 20 sati igraju Dinamo i Slaven Belupo, a glavni sudac bit će Antonio Melnjak. Pomagat će mu Ivan Mihalj i Kruno Šarić, dok je četvrti sudac susreta Antonio Škobić.

U subotu prvu od dvije utakmice dana igraju Istra i Lokomotiva na Aldo Drosini od 18.30 sati, a glavni sudac tog dvoboja bit će Patrik Pavlešić. Pomoćnici su Bojan Zobenica i Filip Krznarić, dok će četvrta sutkinja biti Ivana Martinčić.

Nešto kasnije, od 21 sat u Velikoj Gorici sastaju se Gorica i Osijek. Taj susret sudit će Ivan Vukančić, uz pomoćnike Darija Kolarevića i Antu Marića. Četvrti sudac bit će Mateo Erceg.

Prvo kolo domaćeg prvenstva zaključuje se u nedjelju 2. kolovoza kada Hajduk ide na gostovanje kod Varaždina od 18.30 sati. Glavni sudac tog susret bit će Patrik Kolarić. Uz njega će biti Ivan Janić i Dino Knez, dok je za četvrtog suca delegiran Filip Dragašević.

Otvaranje nove sezone HNL-a zaključuju Rijeka i povratnik u najelitniji rang hrvatskog nogometa Rudeš. Susret na Rujevici sudi Ante Terzić kao glavni sudac, a uz njega bit će još Kristijana Novosel i Luka Kurtović, a četvrti sudac je Duje Strukan.