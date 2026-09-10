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ODUŠEVLJEN

Poznati talijanski novinar o Baturini: 'Uskoro za njega stiže ponuda od 60 milijuna eura'

Piše Ivan Tomašković,
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Poznati talijanski novinar o Baturini: 'Uskoro za njega stiže ponuda od 60 milijuna eura'
Foto: MATTEO CIAMBELLI
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U prvoj povijesnoj utakmici Coma u Ligi prvaka hrvatski reprezentativac zabio je gol i asistirao za drugi gol

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Martin Baturina prvo je ime Coma u utakmici 1. kola Lige prvaka protiv Leipziga. U prvoj povijesnoj utakmici Coma u Ligi prvaka hrvatski reprezentativac zabio je gol i asistirao za drugi gol. 

Njegov pogodak pogledajte OVDJE.

Talijanski novinar Tancredi Palmeri oduševljen je njegovom izvedbom. 

- Sljedeće godine, a možda već u siječnju, za Baturinu će iz Premier lige stići ponuda od najmanje 60 milijuna eura, nešto što se dosad nije dogodilo nijednom igraču Coma. A što će Como napraviti? Sigurno će je odbiti, može odbiti bilo kakvu ponudu. Ali pitanje je u kojem će trenutku igrač doći do točke pucanja i zatražiti da ga puste - napisao je Palmeri.

Palmeri je poznati talijanski nogometni novinar koji godinama prati Serie A, europski nogomet i transfere. Trenutačno radi kao viši dopisnik Sportitalije, a u karijeri je radio i za Gazzettu dello Sport te beIN Sports. Također je suradnik CNN Internationala i Al Jazeere.

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Komentari 5
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