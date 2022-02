Patrick Mouratoglou teniski je trener koji je svjetsku slavu pokupio vodeći Serenu Williams do brojnih naslova na WTA Touru, a njegova istoimena akademija sada se brine o karijeri zvijezde Stefanosa Tsitsipasa, kao i Coco Gauff, dok su polaznici njegove akademije i poznati tenisači Alexei Popyrin i Holger Rune.

Pogledajte video: Novak Đoković

Mouratoglou je dao veliki intervju za BBC u kojem nije mogao, a da se osvrne na i dalje Top. 1 temu svjetskog tenisa - 'slučaj Novak Đoković'. Sam trener priznao je kako će priča otići u nekom drugom smjeru, odnosno da će se Srbin cijepiti i da će bit kraj svih problema, ali...

- Iznenađen sam Novakovom izjavom. Nikada ne bih pomislio da će to biti njegov izbor. Svi znamo da se bori biti najbolji svih vremena. Nadmeće se s Nadalom i Federerom, u najboljoj je poziciji, najmlađi je od njih trojice. Svoj stav da se ne želi cijepiti stavio je ispred te utrke za najvećeg svih vremena. To je izuzetno moćno. Pokazao je kakva je osoba, i to mislim u pozitivnom smislu. Ima vrlo jaka uvjerenja i hrabrost stati iza njih - rekao je pa dodao:

- Poslije svega što se zbivalo u Australiji, pomislio sam da će reći: "u redu, imam veliku šansu postati najveći svih vremena, prihvaćam cijepljenje, na taj način ljudi više neće biti protiv mene". Međutim, odlučio je suprotno. Mislim da netko tko stoji iza svojih uvjerenja, bez obzira što je većina ljudi protiv njega, zaslužuje potpuno poštovanje. Bez obzira na to kakvo je vaše mišljenje o toj temi - zaključio je Mouratoglou.

Na kojim će turnirima Đoković zaigrati ove sezone, teško je reći, no godinu će zasigurno otvoriti sljedećeg tjedna u Dubaiju (21.-26. veljače) budući da su tamošnji organizatori odlučili kako tenisači ne moraju biti cijepljeni. Ipak, u valu loših informacija za aktualnog prvog reketa svijeta, stigla je i jedna dobra. Naime, bivši tenisač, a sadašnji organizator Wimbledona, potvrdio je kako će za nastup u All England Clubu biti dovoljan i negativni test.

- Wimbledon će pratiti preporuke vlade ove zemlje, pa će za sudjelovanje na turniru biti potreban antigenski test, a ne i obavezno cijepljenje - rekao je bivši tenisač kojeg je Goran Ivanišević pobijedio u polufinalu Wimbledona 2001. godine .