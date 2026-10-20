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Poznati trener spustio Hrgoviću: 'Radije šuti, jedva si preživio'

Piše Ivan Tomašković,
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Poznati trener spustio Hrgoviću: 'Radije šuti, jedva si preživio'
Foto: John Sibley
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Filip Hrgović javno je iskazao zabrinutost za Wardleyjevo zdravlje nakon teškog poraza od Duboisa

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Fabio Wardley je u subotu ponovno izgubio od sunarodnjaka Daniela Duboisa, koji je tehničkim nokautom obranio naslov svjetskog prvaka po WBO-u u teškoj kategoriji. Njegov trener Ben Davison već je u drugoj rundi odlučio baciti ručnik u ring kako bi prekinuo teško stradavanje svojeg boksača.

Daniel Dubois v Fabio Wardley - WBO World Heavyweight Title
Foto: John Sibley

Nakon svega je Filip Hrgović javno iskazao zabrinutost za Wardleyjevo zdravlje nakon tog teškog poraza od Duboisa. Hrgović je tako nakon borbe poručio da bi se Wardley trebao povući iz boksa jer je primio previše udaraca i pretrpio veliku štetu.

Njegove riječi nisu se svidjele Donu Charlesu, koji smatra da Hrgović nije u poziciji drugima dijeliti savjete o završetku karijere.

-To nije pošteno! Nije u redu da Filip to govori. To je kao da je Oleksandr Usik rekao Danielu Duboisu da bi se trebao umiroviti samo zato što ga je dvaput pobijedio. To je neprihvatljivo od Filipa. Trebao bi radije šutjeti. Jedva je preživio ono što mu je Moses Itauma učinio - rekao je Charles za Playbook Boxing koji je još dodao Hrgović mora malo 'ohladiti'. 

- Filipe, stvarno bi trebao malo smanjiti doživljaje. Fabiju je potrebno dugo razdoblje odmora, a nakon toga može se ponovno vratiti - rekao je. 

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