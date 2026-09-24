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KAKAV OKRŠAJ

Poznato je kad i gdje će u ring bivši prvaci svijeta Joshua i Fury

Piše HINA,
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Poznato je kad i gdje će u ring bivši prvaci svijeta Joshua i Fury
Foto: Andrew Couldridge
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Fury i Joshua dominirali su tom kategorijom veći dio proteklog desetljeća, no borba za ujedinjenje svih glavnih pojaseva nikada se nije ostvarila

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Dugo iščekivani okršaj između bivših britanskih prvaka u teškoj kategoriji Anthonyja Joshue i Tysona Furyja održat će se u Cardiffu 11. prosinca, objavio je u četvrtak na društvenim mrežama promotor Turki Alalshikh.

Fury i Joshua dominirali su tom kategorijom veći dio proteklog desetljeća, no borba za ujedinjenje svih glavnih pojaseva nikada se nije ostvarila. Obojicu je kasnije pobijedio Oleksandr Usik, koji je postao neprikosnoveni prvak teške kategorije.

- Petnaest godina nitko nije uspio dogovoriti ovu borbu... Sada mogu potvrditi da će se borba Furyja i Joshue održati u Ujedinjenom Kraljevstvu, baš kao što sam obećao britanskim ljubiteljima boksa - objavio je Alalshikh na platformi X.

Borba će se održati na stadionu Principality u Cardiffu, nakon što su mediji izvijestili da su promotori prethodno predlagali održavanje meča u njujorškom Madison Square Gardenu. Joshuin promotor Eddie Hearn prošlog je mjeseca za The Independent izjavio da su inzistirali na tome da se borba održi u Ujedinjenom Kraljevstvu.

- Ne želimo novac; draže nam je da se borba održi u Ujedinjenom Kraljevstvu - rekao je Hearn za taj britanski list. Tridesetosmogodišnji Fury u meč ulazi nakon pobjede nad Mariuszom Wachom, dok je 36-godišnji Joshua u srpnju nokautirao Kristiana Prengu.

Tyson Fury v Arslanbek Makhmudov
Foto: Andrew Couldridge

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