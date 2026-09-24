Poznato je kad i gdje će u ring bivši prvaci svijeta Joshua i Fury

Dugo iščekivani okršaj između bivših britanskih prvaka u teškoj kategoriji Anthonyja Joshue i Tysona Furyja održat će se u Cardiffu 11. prosinca, objavio je u četvrtak na društvenim mrežama promotor Turki Alalshikh.

Fury i Joshua dominirali su tom kategorijom veći dio proteklog desetljeća, no borba za ujedinjenje svih glavnih pojaseva nikada se nije ostvarila. Obojicu je kasnije pobijedio Oleksandr Usik, koji je postao neprikosnoveni prvak teške kategorije.

- Petnaest godina nitko nije uspio dogovoriti ovu borbu... Sada mogu potvrditi da će se borba Furyja i Joshue održati u Ujedinjenom Kraljevstvu, baš kao što sam obećao britanskim ljubiteljima boksa - objavio je Alalshikh na platformi X.

Tyson Fury vs Anthony Joshua 🥊

Years in the making. One night to settle it.



December 11th | Principality Stadium

📍 Cardiff, United Kingdom

📺 LIVE on Netflix | @ringmagazine pic.twitter.com/6y0MsemJ4y — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 24, 2026

Borba će se održati na stadionu Principality u Cardiffu, nakon što su mediji izvijestili da su promotori prethodno predlagali održavanje meča u njujorškom Madison Square Gardenu. Joshuin promotor Eddie Hearn prošlog je mjeseca za The Independent izjavio da su inzistirali na tome da se borba održi u Ujedinjenom Kraljevstvu.

- Ne želimo novac; draže nam je da se borba održi u Ujedinjenom Kraljevstvu - rekao je Hearn za taj britanski list. Tridesetosmogodišnji Fury u meč ulazi nakon pobjede nad Mariuszom Wachom, dok je 36-godišnji Joshua u srpnju nokautirao Kristiana Prengu.