Ve\u0107 je bio njen trener od 2016., a u me\u0111uvremenu je bio i trener ma\u0111arske tenisa\u010dice Timee Babo\u0161. Donna se za nastavak sezone priprema u Monte Carlu.\u00a0

Podsjetimo, prije tri je tjedna zavr\u0161ila suradnja izme\u0111u njema\u010dkog trenera Torbena Beltza (43)\u00a0i na\u0161e Donne i to preko Twittera.

POGLEDAJTE VIDEO: Donna i \u0110okovi\u0107 na Gibonnijevom koncertu

-\u00a0Hej, na\u017ealost Donna i ja imali smo druga\u010diju viziju oko rasporeda treninga i turnira na povratku toura, zbog \u010dega idemo svatko svojim putem! Hvala Donni na zadnje dvije i pol godine, bila je sjajna vo\u017enja i u\u017eivao sam u zajedni\u010dkom vremenu. Sretno ti u budu\u0107nosti. Spreman sam za novu pustolovinu - napisao je Beltz na \u0161to mu je Donna odgovorila:\u00a0

-\u00a0Pa ovo je prvi put da \u010dujem o razli\u010ditim pogledima na raspored treninga i turnira...?

Donna je trenutno 24. igra\u010dica svijeta, a Petra Marti\u0107 je na 15. mjestu. Biv\u0161i trener je za Donnu imao same pohvale, govorio kako \u0107e jednog dana sigurno osvojiti Grand Slam, a to \u0107e sad sigurno poku\u0161ati sa novim trenerom u timu.

Beltz opet trenira Kerber

Njema\u010dka tenisa\u010dica Angelique Kerber obnovila je suradnju sa svojim dugogodi\u0161njim trenerom Torbenom Beltzom\u00a0s kojim je stigla do statusa najbolje svjetske igra\u010dice. Beltz je trenirao 32-godi\u0161nju ljevoruku Njemicu poljskog podrijetla u dva navrata, od 2004. do 2013. i od 2015. do 2017., kad su prekinuli suradnju zbog niza lo\u0161ih rezultata koji su uslijedili nakon najbolje godine u njezinoj karijeri, u kojoj\u00a0je osvojila naslove pobjednice Australian Opena i US Opena te srebro na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, a uspela se i do broja 1 na pojedina\u010dnoj WTA ljestvici.

Nakon prekida s Beltzom Kerber je pod vodstvom Belgijca Wima Fissettea osvojila naslov u Wimbledonu 2018., ali je na kraju te godine prekinula i tu suradnju. U posljednjih godinu i pol dana Kerber je sura\u0111ivala s biv\u0161im njema\u010dkim Davis Cup reprezentativcem Rainerom Schuettlerom te s\u00a0Dieterom Kindlmannom.

Beltz je u me\u0111uvremenu bio anga\u017eiran kao trener Donne Veki\u0107, koja je pod njegovim vodstvom stigla do \u010detvrtfinala pro\u0161logodi\u0161njeg US Opena te u studenome 2019. osvanula na 19. mjestu pojedina\u010dne WTA ljestvice \u0161to joj je najbolji plasman u karijeri. Kerber je ove godine nastupila na samo tri turnira australske turneje na po\u010detku sezone, a najbolji rezultat joj je bila osmina finala Australian Opena. Od ostalih turnira je odustala zbog ozljede bedrenog mi\u0161i\u0107a, a nije jasno ni kad \u0107e se ponovno vratiti nastupima.

Trenuta\u010dno 21. tenisa\u010dica svijeta nije prijavljena za turnir u Palermu, kojim bi 3. kolovoza trebala biti nastavljena sezona za tenisa\u010dice. Turnir \u0107e biti igran na zemljanoj podlozi, a na njemu\u00a0bi trebale nastupiti i dvije najbolje hrvatske tenisa\u010dice Petra Marti\u0107 i Donna Veki\u0107.