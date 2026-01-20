Poznato tko čeka Hrvatsku u drugom krugu! Igrat ćemo sa susjedima, a tu su i 'vikinzi'

Hrvatski rukometaši osigurali su drugi krug Europskog prvenstva, samo je pitanje s kojeg mjesta će ići u novu skupinu. To će odlučiti dvoboj protiv Švedske koji se igra u srijedu s početkom u 20.30 sati. Pobjednik dalje prenosi dva boda, gubitnik ni jedan, a poznato je i tko će biti protivnik Hrvatskoj na putu do polufinala.

Pokretanje videa... 01:23 Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

Naša skupina "križa se" sa skupinama D i F te su današnjim rezultatima poznati svi sudionici nove skupine. Hrvatska će tako igrati protiv Mađarske, Islanda, Slovenije i Švicarske. Kao što smo ranije pisali, ako Hrvatska izgubi od Švedske, velika je vjerojatnost da će proći dalje ako u ostale četiri utakmice izgubi još samo jednom jer bi šest bodova moglo biti dosta za polufinale. Treba istaknuti da Slovenija i Island prenose dva boda u novu skupinu.

Protivnici su zahtjevni, te Sigurdssonovim trupama zasigurno neće biti lagano. Sloveniju smo pobijedili u pripremnoj utakmici, ali ovo je nešto potpuno drugo te ćemo se morati dobro potući sa susjedima. Island je u usponu, a i Mađarska neće biti lagan protivnik, a i znamo kakvu smo dramu imali s njima na Svjetskom prvenstvu. Ipak, prvo se treba fokusirati na Šveđane i uzeti ta dva boda za dalje.