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Pozvali japanske navijače da čiste i kod kuće, a ne samo na stranim stadionima

Piše HINA,
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Pozvali japanske navijače da čiste i kod kuće, a ne samo na stranim stadionima
Foto: Kai Pfaffenbach

Muškarci u Japanu "moraju se više potruditi i kod kuće", rekla je jedna komentatorica na društvenim mrežama, a druga se uključila s komentarom: "Svi žele spasiti svijet, no nitko ne želi pomoći mami da opere suđe

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Japanski navijači suočavaju se s kritikama zbog toga što čiste za sobom nogometne stadione na Svjetskom nogometnom prvenstvu, no to ne rade i kod kuće.

Kao što je već postalo tradicionalno na sportskim događanjima, japanski navijači pokupili su svoje smeće u plastične vreće nakon što je njihov tim odigrao 2-2 protiv Nizozemske u svojoj prvoj utakmici u Teksasu u nedjelju. Igrači su svoju svlačionicu također ostavili u savršenom stanju.

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Muškarci u Japanu "moraju se više potruditi i kod kuće", rekla je jedna komentatorica na društvenim mrežama, a druga se uključila s komentarom: "Svi žele spasiti svijet, no nitko ne želi pomoći mami da opere suđe."

Prema podacima iz 2021. godine Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Japanke provode više od pet puta duže vrijeme obavljajući kućanske poslove nego japanski muškarci.

Među visokorazvijenim zemljama, muškarci u Japanu su među onima s najmanjim udjelom u obavljanju kućanskih poslova.

Japan u subotu igra protiv Tunisa blizu Monterreya u Meksiku.

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