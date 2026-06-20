Pozvali japanske navijače da čiste i kod kuće, a ne samo na stranim stadionima

Japanski navijači suočavaju se s kritikama zbog toga što čiste za sobom nogometne stadione na Svjetskom nogometnom prvenstvu, no to ne rade i kod kuće.

Kao što je već postalo tradicionalno na sportskim događanjima, japanski navijači pokupili su svoje smeće u plastične vreće nakon što je njihov tim odigrao 2-2 protiv Nizozemske u svojoj prvoj utakmici u Teksasu u nedjelju. Igrači su svoju svlačionicu također ostavili u savršenom stanju.

Muškarci u Japanu "moraju se više potruditi i kod kuće", rekla je jedna komentatorica na društvenim mrežama, a druga se uključila s komentarom: "Svi žele spasiti svijet, no nitko ne želi pomoći mami da opere suđe."

Prema podacima iz 2021. godine Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Japanke provode više od pet puta duže vrijeme obavljajući kućanske poslove nego japanski muškarci.

Među visokorazvijenim zemljama, muškarci u Japanu su među onima s najmanjim udjelom u obavljanju kućanskih poslova.

Japan u subotu igra protiv Tunisa blizu Monterreya u Meksiku.