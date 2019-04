PPD Zagreb će igrati protiv Vardara u finalu SEHA lige

U finalu završnog turnira regionalne SEHA lige koji se održava u bjeloruskom Brestu igrat će branitelj naslova Vardar i hrvatski prvak PPD Zagreb.

Zagreb je u hrvatskom polufinalu pobijedio Nexe sa 28-23 (15-11), dok je Vardar bio bolji od bjeloruskog Meškova sa 25-23 (14-10).Bit će to repriza lanjskog finala iz Skoplja, no nadamo se s drugačijim ishodom. Naime, prošle godine je slavio Vardar sa 26-24.

U drugom polufinalnom susretu Vardar je očekivano izborio finale, ali daleko teže od planiranog.

Makedonci su na poluvremenu imali četiri razlike (14-10), no srčani domaćini su uspjeli izjednačiti na 17-17, a potom su u tri navrata imali pogodak prednosti (19-18, 20-19, 21-20). Vardar je potom zabio tri gola u nizu za vodstvo 23-21. Meškov je smanjio na gol zaostatka (23-22), no uslijedila su dva makedonska gola za 25-22 i kraj svih dvojbi. Meškov je do kraja tek smanjio na konačnih 25-23.

Vardar su do pobjede predvodili Stojče Stoilov sa sedam golova, te Dainis Krištopans s pet golova, dok su Igor Karačić i Ivan Čupić zabili po tri gola. Kod Meškova najefikasniji su bili naš Sandro Obranović, Maksim Baranau i Petar Đorđić sa po tri gola. Hrvatski rukometaš Šime Ivić je zabio jedan gol, dok je Ivan Pešić sakupio 11 obrana.

Bit će ovo treći susret hrvatskog i makedonskog prvaka u samo dva tjedna jer su već igrali u osmini finala Lige prvaka gdje je Vardar s dvije pobjede lagano prošao u četvrtfinale.

Vardar je rekorder sa četiri naslova pobjednika SEHA lige. Dva puta je slavio Veszprem, a jednom PPD Zagreb.