'Prandelli me povrijedio kao nitko, nadam se da će platiti'

Daniele Osvaldo (34) je argentinski nogometaš koji je nastupao za talijansku reprezentaciju, a najljepše razdoblje karijere imao je kada je nastupao za Romu. U 30. godini života bio je na vrhuncu karijere, ali bio je zasićen nogometa, zanimale su ga druge stvari i 2016. godine otišao je u prijevremenu mirovinu.

Posvetio se glazbenoj karijeri, ali nije bio talentiran kao za nogomet pa se prije nekoliko mjeseci vratio svojoj najvećoj ljubavi i potpisao za argentinski Banfield.

Foto: Staccioli/PIXSELL

Osvaldo je tijekom karijere bio ptica selica. Igrao je za čak 13 klubova, između ostalog za Inter, Romu, Juventus, Porto... Za reprezentaciju je skupio 14 nastupa i zabio četiri gola, ali na spomen Azzurra ga i dan danas duša zaboli. 2014. godine bio je prvi napadač reprezentacije i bio je siguran da će putovati na Svjetsko prvenstvo u Brazil. No, Cesare Prandelli se predomislio preko noći.

Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

- U kvalifikacijama za SP zabio sam nekoliko golova. Bio sam prvi izbor u napadu i nosio sam desetku na leđima, a onda se nisam našao na popisu za Mundijal u Brazilu jer su novinari pisali da sam Argentinac, a ne Talijan i Prandelli je pozvao nekog drugog. Nadam se da mu je užasno tokom ove karantene. Kad je bio trener Galatasaraya zvao me da dođem, a ja sam rekao da to može samo sanjati. Najgore je što mi on osobno nije rekao da neću ići na SP nego sam to saznao u novinama. Plakao sam i htio sam umrijeti u tom trenutku jer sam znao da sam zaslužio da idem u Brazil. Prandelli me povrijedio kao nitko i nadam se da će platiti - priznao je Osvaldo. Pomalo osvetnički, ali ima pravo na svoje mišljenje.

Foto: STRINGER

Ispričao je i svoje mišljenje o velikom Francescu Tottiju.

- Rekao sam mu da vjerujem da ga njegova žena vara jer nije bilo šanse da je tako savršen. On je izgledao i ponašao se savršeno. Uvijek sam mu tražio neku manu ili nešto slično jer mi je bilo nevjerojatno da postoji takav neko. On je bez sumnje najbolji igrač s kojim sam ikad igrao. Pa, taj čovjek nije nikada imao ni loš zadah jer je mislio na sve živo. Pomislite da nešto sigurno nije u redu u svemu tome, ali sam se prevario iako sam mu pokušao naći razne mane - rekao je Osvaldo za TNT Sports.

Zlatne dane karijere imao je upravo u Romi gdje je ovaj napadač u 57 nastupa zabio 28 golova, a ništa manje precizniji nije bio ni u Espanyolu gdje je u 45 nastupa dao 20 golova. U ostalim klubovima bio je više-manje prolaznik.