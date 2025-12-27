Pratite drugo izdanje kultnog humanitarnog turnira: Livaja brani naslov, tu su i legende...

Turnir započinje 16:00 sati, u polufinalnim susretima sastaju se "Sport caffe Balun" i "B Cool brewery and pub" dok će se branitelji naslova "Food bar Gabine sastati s "Caffe barom Mama." Finale će uslijediti neposredno nakon završenih polufinalnih ogleda
"Četiri kafića – Kaštela" drugi put! Nakon što je prvo izdanje u Kaštel Starom nadmašilo očekivanja, kaštelanski humanitarci na čelu s Goranom Jozinoviće su u novoj misiji humanosti. Drugo izdanje turnira održava se danas u Kaštel Sućurcu, ponovno s brojnim poznatim imenima na parketu. Turnir započinje 16:00 sati, u polufinalnim susretima sastaju se "Sport caffe Balun" i "B Cool brewery and pub" dok će se branitelji naslova "Food bar Gabine sastati s "Caffe barom Mama." Finale će uslijediti neposredno nakon završenih polufinalnih ogleda a momčadi nastupaju u sljedećim sastavima:
"Food bar Gabine": Vjekoslav Tomić, Hrvoje Maleš, Hrvoje Milić, Špiro Peričić, Andrija Balić, Marin Oršulić, Kaja Rogulj, Hari Rončević, Josip Božinović, Marko Livaja, Mate Bilić, Jerko Marinić Kragić, Fran Karačić i Lovre Kalinić. Voditelji momčadi: Denis Putnik i Vlatko Đolonga
"Caffe bar Mama": Božidar Radošević, Filip Bradarić, Luka Vučko, Ante Kulušić, Tomislav Bušić, Jurica Vučko, Ivan Rodić, Marijan Budimir, Lovre Čirjak, Drago Gabrić, Roko Brajković, Petar Bosančić, Ante Kavelj i Ante Topić. Voditelj momčadi: Tomislav Erceg.
"Sport caffe Balun": Karlo Sentić, Gergo Lovrencsics, Tonio Teklić, Ante Vukušić, Marin Ljubičić, Drago Vuković, Mate Antunović, Antonio Klarić Kukuz, Darko Jozinović, Ivan Vuković Giga, Igor Musa, Stipe Bačelić Grgić i Andrija Vuković. Voditelj momčadi: Robert Jarni.
"B-Cool brewery and pub": Žarko Luketin, Branimir Cipetić, Mateo Jurić Petrašilo, Ivan Strinić, Ivan Mamut, Ivan Božić, Anthony Kalik, Sandro Gotal, Josip Skoko, Ivan Katić, Noa Skoko i Marin Stojkić. Voditelj momčadi: Zoran Vulić.
