Srpski golman junak Riječana: 'Kad smo primili, osvijestili smo se! Midtjylland? Navikli smo...'

Srpski golman Aleksa Todorović sjajnom je reakcijom i obranom u samoj završnici utakmice protiv Ilvesa spasio Rijeci remi 1-1 i ukupnu pobjedu 2-1 za prolazak u play-off Konferencijske lige.

- Prvo malo lošija reakcija, lopta me preletjela, dao sam sve od sebe da je spasim iz gola, bacio sam se. Nisam je vidio u golu, nadao sam se je neće udariti nogom, nego glavom, nije udarac bio jaki. Ali dobro je - rekao je Todorović za RTL.

Stanislav Baranov u 64. minuti izjednačio je ukupan rezultat, šest minuta poslije Justas Lasickas postavio je konačnih 1-1.

- U prvom poluvremenu ni mi nismo imali ozbiljnijih šansi jer su oni baš nisko stajali, taktika im je bila čekati tranziciju i kontre, nismo stvarali bogzna kakve šanse. Ali u drugom je odmah krenuo njihov nalet dok se mi nismo stabilizirali. Kad smo primili gol, osvijestili smo se i krenuli prema golu. Nagradilo nas je, hvala Bogu, i pokušali smo zadržati to do kraja. Vidi se zašto je ovdje teško, zašto su domaćinska momčad. Problemi u realizaciji? Stvaramo toliko prilika, a golovi će sami doći. Ne vidim tu toliki problem.

Rijeka će i za tjedan dana put sjevera nakon gostovanja kod Derry Cityja u Sjevernoj Irskoj pa Ilvesa u Finskoj, čeka je danski Midtjylland koji je eliminirao irski Bohemians.

- Navikli smo se, lakše nam je igrati ovdje nego kući zbog temperature, haha. Respektiramo Midtjylland, vidjeli smo koliko su kvalitetni, ali nikom se ne pokoravamo - zaključio je Todorović.