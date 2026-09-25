PRATITE UŽIVO Izbornik Slaven Bilić i Perišić najavljuju Češku

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu počinje novi ciklus Lige nacija. 'Vatreni' će na gostovanju u Pragu igrati protiv Češke, a biti će to prva utakmica nakon završenog Svjetskog prvenstva i prvi susret u kojemu će Hrvatsku voditi izbornik Slaven Bilić nakon što je zamijenio Zlatka Dalića.

Utakmicu na press konferenciji za medije uz izbornika Bilića najavljuje i dokapetan reprezentacije Ivan Perišić. Najprije je bilo odlučeno da pred medije stane kapetan Luka Modrić, ali on će pred novinare neki drugi put. Modrićevo zdravstveno stanje je uredu te će normalno trenirati s ostatkom momčadi, ali stožer je odlučio dati mu malo više vremena za odmor.

Press konferencija počinje u 17 sati, a tekstualni prijenos možete pratiti na 24sata.

