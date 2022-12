Jozić i Kopić u studiju 24sata: Dalićev sastav je logičan, njima je Saudijska Arabija dobro došla

Vrijeme je za polufinale SP-a. U posebnoj studijskoj emisiji 24sata gostuje Mario Jozić, dok će nam se videovezom javiti Željko Kopić.

POGLEDAJTE EMISIJU

Pobjednička momčad ne mijenja se, nit je vodilja mnogih trenera. Vodio se tome i Zlatko Dalić u večerašnjem polufinalu Svjetskog prvenstva (20:00) protiv Argentine. Sastav je isti kao protiv Brazila.

Za početak je naš Fabijan Hrnčić zamolio Jozića da usporedi Luku i Lionela Messija.

- Znam Luku, dijelili smo svlačionicu. Meni dileme nema, nisu isti profil, Luka je obilježio jednu eru u našem nogometu. Svaka čast Messiju i Argentini, za mene je Luka broj jedan.

- Ja to ne vidim tako. Sigurno Argentina ima moć, ali da su toliki favoriti.. Za mene je ovo 50-50 dvoboj. Argentina je imala probleme protiv Saudijaca i na kraju protiv Nizozemske. Protiv Poljske su bili najbolji - rekao je Željko Kopić komentirajući to da je po kladionicama Argentina izraženi favorit.

- To na terenu nema veze. Obrane i ono što si učinio za ekipu, to je to - komentirao je Jozić različite karaktere našeg Livakovića i argentinskog golmana Martineza.

- Svjetsko prvenstvo je najbolj izlog, tu se sve vidi. Bayern se zanima za njega, to je sam vrh nogometa. Ne znam gdje će mu biti kraj - kaže Jozić o Livakoviću.

- To je najoptimalniji izbor. S Pašalićem i Kramarićem imamo veliku trkačku moć. Ovo je logičan izbor - rekao je Kopić o večerašnjem sastavu.

- Po meni je dobra vijest za nas što ne igra Acuna,on igra jako, jako dobro... To nam je jedna situacija koja nam nešto olakšava - kaže Kopić.

- Svi znamo što ova utakmica nosi. Njima je Saudijska Arabija dobro došla. Spustili su se na zemlju. Svaku iduću utakmicu su se dizali. I onda im se dogodi Nizozemska, zamjena ti zabije dva gola, nakon toga produžeci, pa penali... Teren će biti jedino mjerilo - kaže Jozić.

- Slična je ideja kao i protiv Brazila. Pokušat dominirat koliko možemo, uvijek imat Messija blizu, čim Argentinci oduzmu loptu odmah gledaju prema Messiju. On odlučuje što će biti dalje... - kaže Kopić.

A što prognozira Željko Kopić?

- Opet produžetci i Hrvatska prolazi u finale - kaže Kopić.

Iz Katra se javio naš Tomislav Gabelić. Navijači Hrvatske za Messija imaju poruku "Messi, go home".

- Odlično neka. Zadovoljni smo. Čekamo isto kao protiv Brazila - rekla je obitelj Pašalić našem Gabeliću na vijest da njihov Mario kreće u prvih 11.

- Pobijedit ćemo i plesati argentinski tango poslije - dodala je dobro raspoložena mama Pašalić.

Kako biste igrali protiv Argentine?

- Isto sve kao Dalić. Hrvatski igrači i treneri su najbolji - rekao nam je ispred stadiona Branko Ivanković.

