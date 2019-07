Oreščanin je bivši: 'Nema gdje nam ne curi, ovo nije normalno'

Siniša Oreščanin (46) više nije trener Hajduka, objavio je splitski klub na svojim stranicama uoči najavljene press konferencije koja će se održati u 18 sati na Poljudu.

Oreščanin je na mjesto trenera prve momčadi stigao krajem studenog kao zamjena za Zorana Vulića. Orijentirao se na razvoj mladih igrača, sam izabrao kadar za ovu sezonu, no dogodio se neočekivani debakl protiv Gzire nakon čega je Hajduk ispao iz Europske lige, a Oreščanin ispao s fotelje trenera splitske momčadi.

- Imao sam dosta presica ovdje u salonu, ali ovo mi je jedna od težih. Želim se ispričati svim navijačima Hajduka. Za ovu blamažu protiv Gzire i razumijem svu ljutnju. Ja sam najodgovornija osoba. I radio sam neke kompromise koje nisam trebao i svjestan sam da sam pogriješio. Sinoć smo dugo sjedili i razgovarali i nismo željeli donositi odluke vruće glave. Jutros sam stavio svoj mandat na raspolaganje Nadzornom odboru. Želio sam kazati da ovo nisam dobro odradio s trenerom. Nakon toga je NO opet dao puno povjerenje i zbog tih ljudi sam odlučio nastaviti posao jer smatram da smo krenuli u dobrom smjeru. Mi smo procese započeli. Imamo jasan cilj, a to je ulazak u kvalifikacije za Ligu prvaka iduće godine. Ako vidimo da to nećemo uspjeti, ja i moj tim ćemo napustiti klub. Imamo plan i cilj, tko ne želi razmišljati kao mi, mora otići. Oreščanin više nije trener momčadi. - rekao je predsjednik Hajduka Marin Brbić.

- Ja sam jučer nakon utakmice ponudio svoj mandat na raspolaganje predsjedniku. Predsjednik je uzeo vrijeme da to sve analizira i jutros je potvrdio da želi da nastavimo smjerom kojim smo krenuli .taj smjer nije toliko negativan, doveli smo nekoliko igrača, ali dogodila se ta ružna epizoda i ispadanje iz Europske lige. Prvi put nakon dugo vremena Hajduk radi nešto drugačiji prijelazni rok. Bit će još odlazaka, ali želimo napraviti momčad da uđemo u kvalifikacije za LP. Cijenim Oreščanina, ali rezultat je presudio u ovom slučaju - rekao je sportski direktor Saša Bjelanović.

- Kriva je organizacija, a ne igrač ako primimo gol u zadnjoj sekundi. Mi imamo najveću težinu i sukladno tome smo preuzeli odgovornost. Predsjednik bira svoj tim i nakon razgovora jutros, svi scenariji su bili u igri. Mogli smo svi otići, ali što bi to značilo. Želimo trofeje i kvalifikacije za LP. Vjerujemo u Bjelanovića i da možemo to ostvariti. Ako to ne možemo, onda ćemo svi otići. Nećemo dozvoliti nepoštovanje. Ljudi u klubu su izvrsni i vidio sam da nema poštovanja prema predsjedniku.

- To nećemo tolerirati. Predsjednik je spomenuo kompromise, ali mi smo znali prije ovoga što će se dogoditi. Svi možemo riješiti probleme, ali mi smo ovo predvidjeli. Sve je bitno u ovome trenutku. Bila je ćakula, a pričali smo o svemu samo ne o Hajduku i igračima, a svi se kunemo u Hajduk. Svi sve znaju. Nema gdje nam ne curi, čim predsjednik izađe iz ureda odmah se sazna sve. Ne mogu dozvoliti da se to događa. Predsjednik me doveo da budem ono što jesam. Naš život je puno bolji van Hajduka. Torcida, Naš Hajduk, neću to komentirati. Ali nas NO može smijeniti. Svjesni smo da je Torcida prešla ogradu, ali svjesni smo da su se i vratili. Nismo sudjelovali u svim procesima, ali sad hoćemo. - rekao je potpredsjednik kluba Lukša Jakobušić.

- Bilo je jučer plakanja i udaranja šakom o stol. Ja sam nositelj funkcije s velikom odgovornošću. Ispričavam se svima zbog blamaže i ispadanja iz Europe. Predsjednik ima sve ovlasti da kontrolira situaciju oko Hajduka. U životu izvan sporta i u samom sportu, jasno je da se trenuci nerviranja i bola mogu iskoristiti za zbijanje redova. Pravi navijači Hajduka su pravi navijači što je nama teže. Pozivam ih na zbijanje redova i konsolidaciju. Mi vjerujemo u ove igrače, mi smo investirali u igrače i klub. neće ova jedna utakmica poremetiti viziju koju imamo - rekao je predsjednik NO-a Benjamin Perasović.

Novog trenera ćete saznati sutra.Trening će povesti novi trener. Uvedena je odredba da igrači ne mogu kazniti zbog loše igre, ali mogu zbog nečeg što nije u skladu s klubom - rekao je Brbić u vezi novog trenera.

Smjena Siniše Oreščanina bila je očekivana, a moguće je da vrhuška kluba na konferenciji od 18 sati pod vodstvom predsjednika Marina Brbića, sportskog direktora Saše Bjelanovića i potpredsjednika Lukše Jakobušića stavi mandat na raspolaganje.

Najozbiljniji kandidat za novog trenera je Damir Burić, a postoji mogućnost, kako doznajemo, da ga 'bili' na konferenciji predstave kao novog trenera. Dok čekamo početak konferencije, netko očito već zna da će Burić biti novi trener 'bilih'. Naime, kada utipkate ime Damir Burić na Wikipediji, pisat će vam da je bivši hrvatski nogometaš i da trenutačno vodi Hajduk.

Kako god bilo, teški su dani pred Splićanima nakon blamaže od Gzire što je jedan od najtežih poraza u povijesti kluba. Gubio je Hajduk i protiv Shelbournea, Duneffera, Debrecena, ali Maltežani su zadali možda i najteži udarac i to praktički prije nego što je pravi dio sezone i počeo.