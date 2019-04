Štrlek: Hvala navijačima, oni su nam dali veliki vjetar u leđa

Nakon razočaravajućeg remija (25-25) u Beogradu, 'kauboji' su na parketu zadarskog Višnjika razveselili navijače i pobijedili Srbiju 27-23 (17-11) čime su osigurali nastup na Europskom prvenstvu u Austriji, Norveškoj i Švedskoj sljedeće godine.

PRATITE UŽIVO REAKCIJE IGRAČA

- Dečki su pokazali i želju i volju. Hvala i navijačima koji su nas prekrasno primili. Vidio sam dosta djece na tribinama, to je prekrasno. Srbija je dobro igrala, borila se, ali mi smo ušli sjajno u utakmicu. Igrali smo čvrstu 6-0 obranu i zabijali im iz kontre. Imali smo šest, sedam razlike u prvom dijelu i kontrolirali smo utakmicu. Nemam riječi kojima bih se zahvalio Zadru na ovom gostoprimstvu, 10 godina je prošlo otkako smo igrali ovdje - rekao je nakon utakmice izbornik Červar.

- Prije svega veliko hvala navijačima na odličnom ambijentu, nosili su nas od prve do zadnje minute. Odigrali smo drukčiju utakmicu u Zadru i zasluženo pobijedili. Navijači mi nisu pritisak već vjetar u leđa jer se želimo prikazati u najboljem svjetlu. Ostvarili smo cilj i kvalificirali se na Euro. Sezona je naporna i puno igrača tek sad kreće u prave izazove. Atmosfera u reprezentaciji je odlična i mislim da se to vidjelo an terenu - rekao je ponajbolji igrač Hrvatske, Manuel Štrlek