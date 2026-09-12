Kovačević: Najlošija utakmica od kada sam trener. Bessone: Ovo je moja najveća pobjeda

U 7. kolu HNL-a Osijek je dočekao Dinamo na Opus Areni i pobijedio 4-2. Pratite prve reakcije trenera Federica Bessonea i Marija Kovačevića nakon susreta, kao i ostalih igrača.

Prvi je pred kamere izašao trener Osijeka Federico Bessone.

- Nije bilo lagano danas nakon poraza. Rekao sam igračima da je to nogomet i da je sve moguće. Svi su mislili da nemamo šanse protiv Dinama, pritiskali smo ih od početka do kraja i odradili smo odličan posao. Čeka nas Varaždin, imamo više vremena za pripremu, ali nema opuštanja jer vidjeli smo što se dogodi kada se opustiš - rekao je Osjekov trener.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Je li ovo vaša najveća pobjeda u trenerskoj karijeri?

- Ovo je sigurno moja najveća pobjeda u karijeri kao trener. Objasnio sam igračima da sam počeo u Andori, ali da sam ambiciozan i da želim biti trener u Europi. Imao sam sreće u Olimpiji i nije bilo lako uvjeriti igrače da to mogu.

Što ste promijenili u ova tri dana nakon Siska i ispadanja u Kupu?

- Samo pozitivna energija, vjerujte mi. Svjesni smo bili izostanaka ili igrača koji su otišli, ali, evo, protiv Rijeke smo pravili greške koje inače ne pravimo. Pogledajte ovo danas, bili smo pozitivni od četvrtka ujutro, sjajan trening odradili smo u petak. I danas su igrači uživali, bez lopte, a pogotovo s loptom - rekao je trener Osijeka.

Bili ste hrabri.

- Rekli su mi zbog Izaka Ježića da sam lud pomalo. Ali rekao sam ako vidim dečke da su spremni, igrat će. I vidjeli ste, bio je više nego spreman. Ljatifi, Leon, svi su bili fantastični.

Netko mi je rekao da je Izak, da sam lud. Ali rekao da ako budim dečke da su spremni. Vidjeli ste danas, biše nego spreman. Ljatifi, ma svi fantastični...

Igrači su bili pozitivno ljuti, gladni, što ste im rekli?

- Poruka je bila jasna. Pa mi smo protiv Segeste dominirali prvih pola sata. Nismo zabili, ispali smo. Fokus je odmah bio na Dinamu, igrači su sve razumjeli sjajno.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vrbančić i Leon?

- Armando... Ja sam ga doveo ovdje. Znao sam njegove kapacitete, sportski direktor pitao me jesam li siguran. Rekao sam: "Čuj, ne znam kolko će zabiti, ali znam da će umrijeti za klub." Pogledajte ga, ponosan sam na njega. Vrbančić? On je mašina, mozak ove momčadi, ima 21 godinu, a kako razumije sve, vodi sve... Kad imaš takvog igrača, moraš biti sretan trener - završio je Bessone uz spontani i zasluženi pljesak.

Strijelac posljednjeg gola Bukvić također je komentirao utakmicu.

- Nije bilo lagano, nakon poraza u Kupu. Uspjeli smo se vratiti, odigrali smo jednu prelijepu utakmicu i nadam se da su gledatelji uživali. Trener je fantastičan, trudi se, razgovara sa svima individualno i vraća nam vjeru.

Miha Zajc nakon utakmice je poručio:

- Čestitam Osijeku na pobjedi, bili su bolji od nas. Loše smo otvorili susret i primili smo glupe golove. Težak je period ovo za nas, moramo poraditi na tome. Imamo još puno utakmica u prvenstvu, ali znamo da moramo bolje - te dodao:

- Danas puno toga nije išlo u našu ruku, moramo pogledati utakmicu. Znamo da dođu teški trenuci, dogodilo se to i prošle sezone, ali definitivno moramo bolje.

Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice je rekao:

- Moramo čestitati Osijeku, ali mi smo se mučili i to se baš vidjelo. Moram preuzeti odgovornost, nije kiksao jedan ili dva igrača nego svi. Ovo je sigurno naša najlošija utakmica od kada sam ja na klupi. Radili smo dobro ovaj tjedan, ali nakon deset ili jedanaest mjeseci mora doći taj poraz. Doduše moramo biti još bolji, ali igrači rade svoje.

Osvrnuo se na probleme u današnjoj utakmici.

- Svjesni smo problema koje imamo, očigledno je Europa ostavila traga. Pripremili smo se dobro, ali kada dobre svaki duel onda to ovako završi. Došlo je hrpa novih igrača, prijelazno je razdoblje, ali ne sumnjam u svoje igrače i da ćemo se vratiti pobjedama.

Istaknuo je kako se nada pobjedi u srijedu.

- Prije pauze nas čekaju dvije važne utakmice, u srijedu nas čeka europska utakmica, a onda i Lokomotiva za vikend. Nadam se da će se moji igrači vratiti baš kao i Osijek nakon poraza u Kupu.