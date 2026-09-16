PRATITE UŽIVO Niko Galešić: Prvi cilj bio je sačuvati gol...

Aktualni hrvatski prvak Dinamo nakon ispadanja iz play-offa Lige prvaka protiv Vikinga izborio je plasman u Europa ligu. U prvom kolu protivnik 'modrih' bio je izraelski Hapoel Beer Shavea, a susret je završio bez golova, podjelom bodova.

Prvi je pred kamere stao Niko Galešić.

- U obrani nam je primarni cilj bio ne primiti gol. Jednostavno, previše smo ih primali u posljednje vrijeme. Htjeli smo krenuti prema naprijed, zabiti i pobijediti, ali bod je realan - rekao je za Arenasport.

Ostaje li žal što niste bili konkretniji prema naprijed?

- Da. Nije ovo bila negativna serija, izgubili smo jednu utakmicu u deset mjeseci. Znali smo da će preuzeti posjed. Beljo je imao virozu, Goda nije trenirao, a Kačavenda je imao problema. Sve je to utjecalo na nas, ali na kraju smo pokazali gard. Borili smo se i izborili bod - zaključio je Galešić.

Dinamo je spasio Dominik Kotarski, koji je imao nekoliko sjajnih obrana.

- Ovo je okej. Uvijek moramo biti zadovoljni bodom u gostima i čistom mrežom. Naravno da su imperativ bila tri boda, ali znali smo da su dobar protivnik. Napravili su probleme mnogima u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Danas smo bili borbeni i to nas zadovoljava - rekao je golman "modrih".

Dinamo je prošle godine primao puno golova u Europi?

- Igrali smo u gostima na dosta teškom terenu, tako da nije jednostavno. Ako ne možeš pobijediti, bitno je ne izgubiti. Bod će biti vrlo dobar za daljnji tijek natjecanja. Naravno da smo došli po tri boda i htjeli smo pobjedu, ali imali smo dobar plan. Znali smo da su ranjivi u obrani, da ih možemo probiti brzinom. Šef je sve dobro isplanirao, nismo zabili, ali idemo dalje.

Vi ste svoj posao dobro odradili?

- Bilo je dobro. Ja sam uvijek sam sebi najveći kritičar. Neke stvari mogle su biti bolje. Defenzivno smo ovo dobro odradili nakon nekoliko teških dana. Imamo kvalitetu i trebamo ovako nastaviti - zaključio je Kotarski.