Pravi LM 10 oduševio navijače i legende: Najbolji je igrač SP-a

Debata 'Messi ili Ronaldo' trajat će zauvijek, ali oko jedne stvari svi se valjda možemo složiti, a to je da je Luka Modrić najkompletniji veznjak na svijetu. On može napadati, braniti se, dodati, ući u dribling, ukrasti vam posao, bilo što... On može sve!

Ovo je samo jedan od tisuća komentara na društvenim mrežama u kojima navijači, ali nogometni stručnjaci hvale igru hrvatskog kapetana na ovom Svjetskom prvenstvu.

Zabio je Luka već u prvoj utakmici Nigeriji iz penala, a onda u derbiju s Argentinom odigrao maestralnu utakmicu, u suradnji s Brozovićem i Rakitićem potpuno uništio argentinsku vezu i zabio prekrasan gol. Dovoljno da oduševi i legendu Chelseaja i engleskog nogometa Johna Terryja.

- Luka Modrić igrač je koji me najviše oduševio na ovom Svjetskom prvenstvu - napisao je Terry na svom Instagram profilu.

Twitter profil Footy Acumulators ide korak dalje: 'Zaboravite Messija, cijenimo pravog najvećeg svih vremena - Luku Modrića'.

Inicijali i broj na dresu isti su kao i oni velikog Argentinca i usporedbe s njim nakon poslastice drugog kola bile su neizbježne.

'Luka Modrić. Pravi LM10', 'Luka Modrić i obožavatelj', piše bivši novinar Foxa i Eurosporta ispod fotografije Luke i Lea.

Luka Modric and a fan pic.twitter.com/zx8Y8W7Z4R — Ryan Rosenblatt (@RyanRosenblatt) June 21, 2018

Sportski novinar Brad Wilson sjajno je napisao: 'Kakav gol! Zamislite ovo. Ne znate ništa o nogometu i igračima, gledate utakmicu Hrvatske i Argentine i netko vam je rekao da tu utakmicu igra i najbolji igrač svijeta, nikad ne biste pogodili da je to Messi. Rekli biste da je to Luka Modrić.'

What. A. Goal. I tell you, if you watched this Argentina-Croatia game knowing nothing about the players and were told one of the world's best players was in the game, you'd never say it was Messi. You'd say it was Luka Modric. — Brad Wilson (@bradwsports) June 21, 2018

LUKA MODRIC IS A GOD 🔥 pic.twitter.com/x4fl26wZKl — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) June 21, 2018

'Luka Modrić je jedan od najboljih veznjaka u povijesti i zaslužuje da ga se tako tretira. Cijenite svaku sekundu njegove magije', jedna je od objava na Twitteru.

And Luka Modric is the only Madrid player I can't even hate ... Super baller. — Ko-Jo Cue (@KOJO_Cue) June 21, 2018

Luka Modric has dominated midfields in the @ChampionsLeague for the past few seasons. His form at the @FIFAWorldCup is an extension of that. Brilliant again tonight - one of the best footballers on the planet regardless of position 👌🏻⚽️ — Darren Fletcher (@DFletcherSport) June 21, 2018

'Dan nakon što je United izgubio od Barcelone u finalu Lige prvaka 2011. Alex Ferguson nazvao je mog oca. Air Alex je želio kupiti Luku Modrića, veliki Škot Modrića je označio kao čovjeka koji će odvesti Manchester United do naslova', rekao je Jamie Redknapp.

