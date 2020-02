Prazne tribine: Zbog korone Hajduk gubi 2.2 milijuna kuna?

Najveći hrvatski derbi, prvi put u povijesti, mogao bi se odigrati bez gledatelja! U tom slučaju Hajduk bi izgubio oko 2,2 milijuna kuna, koliko je procjena da bi mogli zaraditi na ulaznicama.

Povijest najvećeg hrvatskog derbija nudila je mnoge scenarije. Bilo je prekida, pražnjenja tribina, nereda, prekida zbog bakljadi, bilo je čak i neodigranih derbija, ali povijest ne pamti da su igrali pred praznim tribinama. Nažalost, upravo takav scenarij moguć je u srijedu, kad bi se na Poljudu trebali susresti Hajduk i Dinamo.

Ministar je zabrinut

U utorak na izvršnom odboru HNS-a razgovaralo se o toj mogućnosti, no bilo je to ovlaš. Onako, spomenuto je usput jer korona virus nije bio toliko značajan. No nakon što su u Hrvatskoj potvrđena dva slučaja zaraženih korona virusom, ministar zdravstva Vili Beroš morao je progovoriti i o mogućnosti otkazivanja utakmica ili igranja bez gledatelja.

- Kad su u pitanju utakmice ili veći koncerti, mišljenja smo da se ne može generalizirati i ne bi bilo dobro da se zabrane, ali se na osnovi epidemiološke slike i opasnosti za svaki takav događaj mora odlučiti hoće li biti održan ili neće - kaže Beroš.

Pretpostavka je da će korona virus “dohvatiti” još ljudi u Hrvatskoj pa je sasvim izvjesna opcija da se najveći hrvatski derbi igra bez gledatelja. E, sad, manje je izvjesno, odnosno mala je mogućnost da će se i dva velika subotnja derbija igrati bez gledatelja, a mislimo na Dinamo - Rijeka i Osijek - Hajduk.

HOO ne da bez dozvole

Prema informacijama koje imamo iz HNS-a, obje utakmice igrat će se uz prisustvo gledatelja, no to se sad teško može tvrditi i za najveći hrvatski derbi u srijedu. Igranje bez publike znači da bi Hajduk na toj utakmici ostao bez 2,2 milijuna kuna, kolika je procjena zarade na prodaji ulaznica.

Odmah se javio i HOO izdavši posebno priopćenje, odnosno naputak svim hrvatskim sportašima koji imaju bilo kakvo natjecanje u inozemstvu - da najave odlazak. To znači da će Dinamovi juniori morati posebno najaviti odlazak u München, na susret osmine finala juniorske Lige prvaka.

- Svi sportaši i sportske ekipe moraju najaviti odlazak na sportska natjecanja izvan granica Hrvatske te čekati službeni stav nadležnih tijela o tome imaju li ili nemaju odobrenje za odlazak - prilično je jasan bio glavni tajnik HOO-a Josip Čop.

Upitan i EURO u lipnju

Kako ide u takvim izvanrednim situacijama, javila se i Uefa.

- Još nije poznato u kojoj će mjeri epidemija korona virusa, koja je pogodila Italiju, jednu od domaćina Eura, utjecati na održavanje Eura koje bi trebalo početi u lipnju. U fazi smo čekanja. Pratimo situacije u svakoj državi i moramo slijediti naredbe vlada tih zemalja. Sportska natjecanja će se otkazati samo ako se situacija pogorša - rekao je potpredsjednik Uefe Michaele Rai.