LOV NA DUPLU KRUNU PLUS+
Pred Kovačevićem i Dinamom je još jedan zadatak: Osvajanje Kupa za čistu desetku sezone!
Dinamo je samo triput u posljednjih 10 godina osvajao Rabuzinovo sunce, to je uspjelo Nenadu Bjelici (2017.), Damiru Krznaru (2021.) i Sergeju Jakiroviću 2024. godine
Još samo Kup. Točnije, finale Kupa. Mario Kovačević odavno je ispunio očekivanja Dinamovih navijača, ostvario primarni cilj i vratio naslov prvaka u Maksimir. I samim time, za aktualnu sezonu zaslužio je "palac gore", kao i ostanak na klupi hrvatskog prvaka.
