Iza Zeljka su gotovo dva desetljeća ozbiljnog rada i više od 250 službenih borbi, tijekom kojih je izgradio status jednog od najuspješnijih hrvatskih amatera generacije. Tijekom karijere je osvojio čak 14 naslova prvaka
Pred Markom Zeljkom je četvrta profesionalna borba: Na drugoj strani ga čeka iskusni Gruzijac
Pred hrvatskim boksačem Markom Zeljkom je novi izazov, ovog puta ispred zagrebačke publike na Velesajmu gdje će se u subotu 19. rujna boriti protiv Gruzijca Bakara Gelenidzea. Neporaženi 31 -godišnji Zagrepčanin u meč ulazi kao favorit, a pobjedom želi nastaviti graditi profesionalni put nakon iznimno uspješne amaterske karijere.
Iza Zeljka su gotovo dva desetljeća ozbiljnog rada i više od 250 službenih borbi, tijekom kojih je izgradio status jednog od najuspješnijih hrvatskih amatera svoje generacije. Tijekom karijere je osvojio čak 14 naslova prvaka Hrvatske, od čega devet u seniorskoj konkurenciji. Šest je puta proglašen najboljim tehničarem prvenstva, a dvaput i najboljim boksačem. Bio je i član reprezentacije s kojom je nastupao na europskim i svjetskim prvenstvima te olimpijskim kvalifikacijama.
Hrvat je u profesionalni ring ušao kao već izgrađen boksač. Bio je jedan od najboljih hrvatskih boksača u kategorijama od 67 i 69 kilograma te je osvajao titule. U posljednjim godinama napravio je iskorak u višu kategoriju do 71 kilograma, a jedan od njegovih najjačih aduta je tehnika. Upravo je zbog tehnički dotjeranog i raznovrsnog boksa šest puta proglašen najboljim tehničarem prvenstva Hrvatske. Njegov stil nije se temeljio isključivo na snazi udarca, već na kretanju, kontroli distance, preciznim kombinacijama i sposobnosti da protivniku nametne ritam borbe.
U dosadašnja tri profesionalna nastupa Zeljko je pokazao da može nametnuti svoj stil i na višoj razini, a dvije od ukupno tri pobjede ostvario je prekidima.
Na drugoj strani ringa čekat će ga Bakar Gelenidze, iskusni gruzijski profesionalac s više od 30 nastupa. Tijekom karijere borio se na različitim europskim priredbama pa u Zagreb dolazi s iskustvom koje nije za podcijeniti. Unatoč tome, hrvatski boksač u meč ulazi kao favorit, ali i prvi nastup pred domaćom publikom.
U profesionalnom ringu više nije potrebno potvrđivati pripada li hrvatskom vrhu, već pokazati koliko može napraviti na svjetskoj sceni. Svaka nova pobjeda otvara vrata ozbiljnijim protivnicima, većim borbama i, u konačnici, napadu na profesionalne titule.
Zagreb čeka veliku boksačku večer
Borba Marka Zeljka i Bakara Gelenidzea dio je priredbe WBC World Title Fight Night koja se u subotu 19. rujna održava u Paviljonu 10A Zagrebačkog velesajma.
Glavna borba večeri bit će ona Lovre Pavčeca za WBC Youth svjetski naslov u bridgerweight kategoriji do 101 kilograma, no zagrebačku publiku prije toga čeka i nastup domaćeg aduta. Zeljko će pred svojim navijačima tražiti četvrtu profesionalnu pobjedu i još jedan korak prema ozbiljnim međunarodnim izazovima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+