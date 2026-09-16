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SPEKTAKL NA VELESAJMU

Pred Markom Zeljkom je četvrta profesionalna borba: Na drugoj strani ga čeka iskusni Gruzijac

Piše 24sata,
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Pred Markom Zeljkom je četvrta profesionalna borba: Na drugoj strani ga čeka iskusni Gruzijac
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Zagreb: 29. finale pojedinačnog prvenstva Hrvatske u boksu | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
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Iza Zeljka su gotovo dva desetljeća ozbiljnog rada i više od 250 službenih borbi, tijekom kojih je izgradio status jednog od najuspješnijih hrvatskih amatera generacije. Tijekom karijere je osvojio čak 14 naslova prvaka

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Pred hrvatskim boksačem Markom Zeljkom je novi izazov, ovog puta ispred zagrebačke publike na Velesajmu gdje će se u subotu 19. rujna boriti protiv Gruzijca Bakara Gelenidzea. Neporaženi 31 -godišnji Zagrepčanin u meč ulazi kao favorit, a pobjedom želi nastaviti graditi profesionalni put nakon iznimno uspješne amaterske karijere.

Iza Zeljka su gotovo dva desetljeća ozbiljnog rada i više od 250 službenih borbi, tijekom kojih je izgradio status jednog od najuspješnijih hrvatskih amatera svoje generacije. Tijekom karijere je osvojio čak 14 naslova prvaka Hrvatske, od čega devet u seniorskoj konkurenciji. Šest je puta proglašen najboljim tehničarem prvenstva, a dvaput i najboljim boksačem. Bio je i član reprezentacije s kojom je nastupao na europskim i svjetskim prvenstvima te olimpijskim kvalifikacijama.

Zagreb: 29. finale pojedinačnog prvenstva Hrvatske u boksu
Zagreb: 29. finale pojedinačnog prvenstva Hrvatske u boksu | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Hrvat je u profesionalni ring ušao kao već izgrađen boksač. Bio je jedan od najboljih hrvatskih boksača u kategorijama od 67 i 69 kilograma te je osvajao titule. U posljednjim godinama napravio je iskorak u višu kategoriju do 71 kilograma, a jedan od njegovih najjačih aduta je tehnika. Upravo je zbog tehnički dotjeranog i raznovrsnog boksa šest puta proglašen najboljim tehničarem prvenstva Hrvatske. Njegov stil nije se temeljio isključivo na snazi udarca, već na kretanju, kontroli distance, preciznim kombinacijama i sposobnosti da protivniku nametne ritam borbe.

 U dosadašnja tri profesionalna nastupa Zeljko je pokazao da može nametnuti svoj stil i na višoj razini, a dvije od ukupno tri pobjede ostvario je prekidima. 

Na drugoj strani ringa čekat će ga Bakar Gelenidze, iskusni gruzijski profesionalac s više od 30 nastupa. Tijekom karijere borio se na različitim europskim priredbama pa u Zagreb dolazi s iskustvom koje nije za podcijeniti. Unatoč tome, hrvatski boksač u meč ulazi kao favorit, ali i prvi nastup pred domaćom publikom. 

Zagreb: 29. finale pojedinačnog prvenstva Hrvatske u boksu
Zagreb: 29. finale pojedinačnog prvenstva Hrvatske u boksu | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

U profesionalnom ringu više nije potrebno potvrđivati pripada li hrvatskom vrhu, već pokazati koliko može napraviti na svjetskoj sceni. Svaka nova pobjeda otvara vrata ozbiljnijim protivnicima, većim borbama i, u konačnici, napadu na profesionalne titule.

Zagreb čeka veliku boksačku večer

Borba Marka Zeljka i Bakara Gelenidzea dio je priredbe WBC World Title Fight Night koja se u subotu 19. rujna održava u Paviljonu 10A Zagrebačkog velesajma.

Glavna borba večeri bit će ona Lovre Pavčeca za WBC Youth svjetski naslov u bridgerweight kategoriji do 101 kilograma, no zagrebačku publiku prije toga čeka i nastup domaćeg aduta. Zeljko će pred svojim navijačima tražiti četvrtu profesionalnu pobjedu i još jedan korak prema ozbiljnim međunarodnim izazovima. 

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