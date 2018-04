'Pred mojim Brankom se čak i veliki Beckenbauer tresao...'

Das ist unglaublich! Ili po naški - pa to je nevjerojatno! Niko Kovač je i službeno od ljeta trener Bayerna i treći je Hrvat u povijesti na klupi bavarskog diva, nakon Zlatka Čajkovskog i Branka Zebeca, koji su ondje bili šezdesetih godina.

Zebecova udovica, gospođa Dušica, pamti lijepe dane u Münchenu od 1968. do 1970. godine, kad je njezin suprug donio Bayernu naslov prvaka nakon 37 godina!

- Znate, moj Branko je bio trener Bayerna dok je tamo igrala najveća generacija u klupskoj povijesti. Igrali su Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Roth... Sve nogometni velikani koji i danas spadaju među najveće legende kluba. A u to su vrijeme osvojili dva prvenstva i jedan kup, igrali sjajan nogomet iako su u klubu imali tek dva stranca - Austrijance, beka Pumma i spojku Stareka - rekla nam je Dušica Zebec pa nastavila:

- Ma tadašnji igrači Bayerna nosili su i njemačku reprezentaciju, stvarno su igrali čudesan nogomet! Branka su svi obožavali, ali je s igračima uvijek držao određenu distancu.

Kaiser Franz u kazni

I odnos trenera i igrača nikad nije prelazio granice profesionalizma. Da, bio je čvrsta ruka, nije imao popusta ni prema kome, pa su i najveći nogometaši Bayerna znali biti žestoko kažnjeni...

Sjeća li se kakve su tad bile kazne igračima zbog nediscipline?

- Ne, u to nisam ulazila. Ali čini mi se kako je sav novac od tih kazni završavao u klupskoj blagajni, pa bi se on onda trošio na nekim zajedničkim druženjima. Jednom prilikom mu se Franz Beckenbauer tijekom karantene iskrao noću iz svoje sobe, a Branko je to primijetio jer je u 23 sata išao kontrolirati jesu li svi igrači u sobama. Kako Beckenbauera nije zatekao u sobi, odlučio je noć provesti u njoj. Beckenbauer se ujutro vratio i ostao šokiran vidjevši trenera u svojoj sobi. Znam da nakon toga Franz više nikad nije napravio niti jedan gaf!

Gospođi Zebec ipak nije drago što Niko Kovač odlazi u veliki Bayern...

- Da, baš mi je žao što napušta Frankfurt. I on i Robert puno su dali za taj klub, Eintracht će biti u Europskoj ligi, a ne volim kad se u jednom projektu prekida takva linija uspona. A tko zna, možda bi Kovač jednom uspio odvesti Frankfurt do naslova prvaka. To me podsjeća na situaciju iz Bayerna. Branko je bio trener, a poslije njega u Bayern je stigao Udo Lattek. Došao je već kad je sve bilo posloženo, rekla bih, i ‘pokupio vrhnje’ s tom generacijom - kaže Dušica Zebec, koja razumije nogomet.

Gospođa Zebec sve prati

I u 85. godini sve prati, gleda utakmice, makar je današnji “moderni” nogomet ipak bitno drukčiji nego nekadašnji.

- Evo, gledala sam sad u Ligi prvaka utakmicu Bayerna i Seville. Pa čim Bavarcima zaustave Lewandowskog, postoji opasnost da oni, pa čak i na svom terenu, utakmicu završe 0-0. Opet, danas je sve drukčije, na nogomet se više gleda s ekonomske strane, ljude više zanima novac nego trofej. I nogomet se sve više bliži trgovini.

Hrvati Bayernu donosili kupove, prvenstva i Lige prvaka

Branko Zebec je kao igrač iz Partizana još 1959. godine prešao u Crvenu zvezdu.

- To nije bila njegova odluka, to je bilo određeno višom silom. Drukčija su tad bila vremena, igrače se nije puno pitalo o tim stvarima. Samo je stigao dekret po kojem Branko više nije bio igrač Partizana nego novi član Crvene zvezde - rekla nam je Dušica Zebec, koja je otkrila i gdje su ona i Branko proveli najljepši dio života.

- U Splitu! Ma mi smo se odlično snašli u svim gradovima u kojima smo živjeli, ali Split je bio poseban. Ta zaluđenost Hajdukom, atmosfera i klima u gradu, a i život u jednom od najljepših gradova svijeta - sve nam je bilo po guštu. Legendarni Zebec na klupi velikog Bayerna naslijedio je drugog Hrvata, Zlatka Čajkovskog Čika.

Nadimak Čik dobio je zbog omalena rasta, bio je visok samo 164 cm. U Bayern je došao 1963. godine, na klupi je sjedio pet godina. Bavarce je uveo iz druge u prvu ligu i osvojio je prvi trofej nakon čak devet godina posta, a uz njega su stasali i velikani, kasnije zvijezde svjetskog nogometa, ponajbolji na planetu.

Čik je stvorio velikane

Golman Sepp Maier, branič Franz Beckenbauer i napadač Gerd Müller, ova je tri velikana u Bayernu vodio Čajkovski.

- Zlatko je bio veliki šaljivac. On mi je i dao nadimak ‘Mali debeli Müller’. On me i stvorio - prisjetio se Čajkovskog u jednom od intervjua jedan od najboljih napadača u povijesti nogometa.

Müller ga je stavio u svoj “dream team” uz najbolje igrače s kojima je igrao u karijeri, on je za njega najbolji trener koji ga je vodio. To dovoljno govori o njegovoj veličini i znanju.

Niko Kovač će, dakle, biti treći Hrvat na klupi Bayerna. Na klupu sjeda 1. srpnja, potpisao je trogodišnji ugovor.

- Prošli sam tjedan rekao da nisam kontaktirao s Bayernom. To se promijenilo jučer, kad sam dobio poziv iz Münchena s ponudom - rekao je Niko jučer u najavi utakmice svojeg Eintrachta iz Frankfurta i dodao:

- Prihvatio sam ponudu te obavijestio Fredija Bobića i Brunu Hübnera. Igrače sam obavijestio u petak ujutro. No to se neće odraziti na Eintrachtove iduće utakmice.

Bayern voli i cijeni Hrvate

A baš će jedna od idućih Eintrachtovih utakmica biti ona protiv Bayerna, u Münchenu 28. travnja. Gostovat će družina iz Frankfurta kod novog/starog prvaka, navijači Bayerna moći će pozdraviti svog novog trenera.

Niko je dres Bayerna nosio od 2001. do 2003. godine. Vraća se među Bavarce nakon 15 godina.

- Kovač je velik radnik, inovativan je, elokventan, obožava nogomet i ima dobru komunikaciju s igračima. Mislim da je Bayern napravio dobar izbor - rekao je sadašnji trener bavarskog diva Jupp Heynckes.

Hrvati su u Bayernu ostavili velik trag. Mandžukić je zabio gol u finalu, Olić hat-trick u polufinalu Lige prvaka.