Predsjednik Bavaraca: Kovač je bio naš treći izbor za trenera

Niko Kovač od 1. srpnja će sjesti na klupu jednog od najvećih klubova na svijetu. Veliko je to priznanje za Niku i naš nogomet, naravno da ga ne smije pokolebati činjenica da nije bio prvi izbor Bayerna posljednjih tjedana.

- Imali smo dugotrajnu potragu za trenerom. Nagovarali smo Juppa Heynckesa da ostane na klupi, on to nije htio. Kada smo to shvatili, okrenuli smo se Thomasu Tuchelu - rekao je predsjednik Bayerna Uli Hoeness i nastavio:

- Tuchel nas je odbio, rekao nam je da je već potpisao ugovor s drugim klubom. Nakon toga smo Hasan Salihamidžić i ja održali sastanak i odlučili smo da ćemo pregovarati i pokušati angažirati Niku Kovača. Na kraju smo to i uspjeli.

Eto, Niko, nije bio ni prvi ni drugi izbor Bayerna, ali to u ovom trenutku za njega i nije previše bitno. Najvažnije je kako će za manje od tri mjeseca biti na klupi njemačkog i europskog velikana.

Niko s Eintrachtom 28. travnja gostuje na Allianz Areni. Ne sumnjamo kako će ga navijači Bayerna srdačno pozdraviti. Dok navijači Eintrachta koji je veliki Bayernov rival nisu presretni s Kovačevom odlukom da ode u München.