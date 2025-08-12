Obavijesti

Sport

Komentari 4
FINA ODŠTETA

Predsjednik Bešiktaša: Rebiću i drugim bivšim igračima isplatili smo nedavno 16 milijuna eura

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Predsjednik Bešiktaša: Rebiću i drugim bivšim igračima isplatili smo nedavno 16 milijuna eura
Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Dodao je da su nedavno zaključili i sudski spor zbog neisplaćenih provizija agentima iz prijašnjih sezona te da uskoro moraju platiti još više od 80 milijuna turskih lira bivšim igračima

Ante Rebić ovog se ljeta vratio u hrvatski nogomet i potpisao za Hajduk. Kada se vrati u natjecateljsku formu, navijači i struka očekuju da će zajedno s Markom Livajom nositi igru “bilih”. Ako je vjerovati turskim izvorima, novi napadač Hajduka prije petnaestak dana primio je veliku vijest. Rebić sada ima priliku za novi početak jer posljednje dvije godine njegova karijera nije išla željenim smjerom. Mnogi su sumnjali u njegov dolazak, posebno u njegovu motivaciju, no sada može dokazati suprotno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Susret Rebića i Ibrahimovića 00:30
Susret Rebića i Ibrahimovića | Video: Instagram/

Pregovori su trajali nekoliko tjedana. U jednom trenutku činilo se da će sve propasti, ali čelnici Hajduka ipak su uspjeli uvjeriti Rebića da potpiše ugovor. Prije dolaska u Split igrao je za Lecce i Bešiktaš, a upravo je u Turskoj proživio možda i najteže razdoblje karijere.

U Bešiktaš je stigao kao veliko pojačanje, no problemi s disciplinom, nestabilno stanje u klubu, česte smjene trenera i ozljede usporili su ga i udaljili od prave forme. Turski mediji često su ga kritizirali, a čak su tvrdili da mu je klub ponudio 2,5 milijuna eura samo da ode, što se na kraju i dogodilo.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Godinu dana nakon njegova odlaska, predsjednik Bešiktaša Serdal Adali izjavio je da su Rebić i još nekoliko igrača nanijeli veliku financijsku štetu klubu. Naglasio je da je u posljednja dva tjedna klub isplatio nevjerojatnih 16 milijuna eura bivšim igračima poput Aboubakara, Amarteyja, Montera, Rebića, Worralla, Umuta Merasa i Onura Buluta.

PO DRUGI PUT Livaja osvojio 'Hajdučko srce'!
Livaja osvojio 'Hajdučko srce'!

- Prije samo 15, 20 dana platili smo 16, 17 milijuna eura bivšim igračima koji danas više nisu s našom ekipom, kao što su Aboubakar, Amartey, Montero, Rebić, Worrall, Umut Meras i Onur Bulut. Osim toga, prošlog tjedna zaključili smo tužbu protiv našeg kluba u vezi s neplaćenim naknadama za agente brojnih igrača iz prethodnih godina - rekao je Adali.

Foto: HNK Hajduk

Dodao je da su nedavno zaključili i sudski spor zbog neisplaćenih provizija agentima iz prijašnjih sezona te da uskoro moraju platiti još više od 80 milijuna turskih lira bivšim igračima, među kojima su Boyko, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Atınç i Pepe.

SUDAČKI PRAVORIJEK Sudačka komisija: Oba penala Hajduka su čista, a Varaždinov branič ispravno je isključen
Sudačka komisija: Oba penala Hajduka su čista, a Varaždinov branič ispravno je isključen

Na kraju prošle sezone Bešiktaš se povezivao i s Livajom, a u Turskoj su se spominjale odštete od šest do sedam milijuna eura. Međutim, pregovori su propali prije nego što su zapravo i počeli.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Strani transferi: Talijan odlazi iz PSG-a, 'zločesti dečko' Engleske na korak do Chelseaja
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Talijan odlazi iz PSG-a, 'zločesti dečko' Engleske na korak do Chelseaja

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom ido 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025