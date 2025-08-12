Predsjednik Bešiktaša: Rebiću i drugim bivšim igračima isplatili smo nedavno 16 milijuna eura

Ante Rebić ovog se ljeta vratio u hrvatski nogomet i potpisao za Hajduk. Kada se vrati u natjecateljsku formu, navijači i struka očekuju da će zajedno s Markom Livajom nositi igru “bilih”. Ako je vjerovati turskim izvorima, novi napadač Hajduka prije petnaestak dana primio je veliku vijest. Rebić sada ima priliku za novi početak jer posljednje dvije godine njegova karijera nije išla željenim smjerom. Mnogi su sumnjali u njegov dolazak, posebno u njegovu motivaciju, no sada može dokazati suprotno.

Pregovori su trajali nekoliko tjedana. U jednom trenutku činilo se da će sve propasti, ali čelnici Hajduka ipak su uspjeli uvjeriti Rebića da potpiše ugovor. Prije dolaska u Split igrao je za Lecce i Bešiktaš, a upravo je u Turskoj proživio možda i najteže razdoblje karijere.

U Bešiktaš je stigao kao veliko pojačanje, no problemi s disciplinom, nestabilno stanje u klubu, česte smjene trenera i ozljede usporili su ga i udaljili od prave forme. Turski mediji često su ga kritizirali, a čak su tvrdili da mu je klub ponudio 2,5 milijuna eura samo da ode, što se na kraju i dogodilo.

Godinu dana nakon njegova odlaska, predsjednik Bešiktaša Serdal Adali izjavio je da su Rebić i još nekoliko igrača nanijeli veliku financijsku štetu klubu. Naglasio je da je u posljednja dva tjedna klub isplatio nevjerojatnih 16 milijuna eura bivšim igračima poput Aboubakara, Amarteyja, Montera, Rebića, Worralla, Umuta Merasa i Onura Buluta.

- Prije samo 15, 20 dana platili smo 16, 17 milijuna eura bivšim igračima koji danas više nisu s našom ekipom, kao što su Aboubakar, Amartey, Montero, Rebić, Worrall, Umut Meras i Onur Bulut. Osim toga, prošlog tjedna zaključili smo tužbu protiv našeg kluba u vezi s neplaćenim naknadama za agente brojnih igrača iz prethodnih godina - rekao je Adali.

Dodao je da su nedavno zaključili i sudski spor zbog neisplaćenih provizija agentima iz prijašnjih sezona te da uskoro moraju platiti još više od 80 milijuna turskih lira bivšim igračima, među kojima su Boyko, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Atınç i Pepe.

Na kraju prošle sezone Bešiktaš se povezivao i s Livajom, a u Turskoj su se spominjale odštete od šest do sedam milijuna eura. Međutim, pregovori su propali prije nego što su zapravo i počeli.