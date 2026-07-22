Predsjednik CAF-a: Gianni Infantino ima podršku Afrike za novi mandat na čelu Fife...

Predsjednik Afričke nogometne federacije (CAF) Patrice Motsepe pružio je podršku predsjedniku Fife Gianniju Infantinu, koji se kandidira za reizbor, ali se suočio s kritikama tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine. Infantino se tijekom nedavnog Svjetskog prvenstva našao na udaru javnosti nakon niza kontroverzi, od uvođenje pauze za vodu, ideje o proširenju natjecanja na čak 64 reprezentacijem te odluke o odgodi suspenzije američkog napadača Folarina Baloguna nakon poziva Donalda Trumpa.

- Donijeli smo odluku da podržimo, i ja osobno podržavam, Infantina. On nije samo dobar prijatelj, on je vjeran prijatelj, odan Africi - kazao je predsjednik CAF-a.

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- Cijenim njegovu duboku ljubav prema nogometu, njegovu nepokolebljivu predanost sportu globalno i njegovu podršku Africi - dodao je Motsepe.

Afrika je na SP-u imala rekordnih deset predstavnika, od kojih se devet plasiralo u nokaut fazu.

- Gianni je odigrao ključnu ulogu u proširenju mogućnosti afričkih nacionalnih momčadi na međunarodnoj sceni - istaknuo je 64-godišnji Južnoafrikanac.

Očekuje se da će se Infantino, koji je 2016. naslijedio Seppa Blattera na mjestu predsjednika Fife, 2027. ponovno kandidirati za četvrti mandat na čelu krovne nogometne organizacije svijeta. Afrika je posebno utjecajna u Fifii, a sa 54 članice CAF čini najveći glasački blok. Nedavno je i južnoamerička federacija (CONMEBOL), također podržala Infantina. Međutim, nezadovoljstvo tinja među nekim europskim tijelima i savezima, otvarajući vrata kandidatu kojeg bi možda podržala Europa. Predsjednik Španjolske nogometne lige, Javier Tebas, na primjer, u utorak je optužio Fifu za "uništavanje nogometne industrije".