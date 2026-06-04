Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROBLEMI SA ZAKONOM

Predsjednik Fenerbahčea mora u zatvor. Napustit će i fotelju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Predsjednik Fenerbahčea mora u zatvor. Napustit će i fotelju
Foto: IMAGO/Seskimphoto/IMAGOSPORT

Saran, inače rođen u Denveru, 34. je po redu predsjednik Fenerbahcea, a zbog izrečene bi kazne trebao tu dužnost napustiti tijekom lipnja

Admiral

Turski sud je osudio 61-godišnjeg Sadettina Sarana, predsjednika Fenerbahcea, na zatvorsku kaznu zbog poticanja na ilegalno klađenje, objavila je tamošnja novinska agencija Anadolu.

Saran je osuđen na dvije i pol godine uz novčanu kaznu od 10.500 eura. Istovjetnu je kaznu dobio i jedan od njegove braće. Saran, inače rođen u Denveru, 34. je po redu predsjednik Fenerbahcea, a zbog izrečene bi kazne trebao tu dužnost napustiti tijekom lipnja.

Predsjednik turskog giganta optužen je i osuđen zbog prikazivanja oglasa za ilegalne stranice za klađenje na video-platformi vlastite tvrtke. Saran je opovrgnuo optužbe te je najavio žalbu na izrečenu mu kaznu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Marić ostaje u Omoniji, ništa od Hajduka!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Marić ostaje u Omoniji, ništa od Hajduka!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam
NEPREMOSTIVA PREPREKA

FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam

U svijetu slavnih, razlozi za razvod često su obavijeni velom tajne ili svedeni na klasičnu frazu "nepomirljive razlike". No, manekenka i influencerica Haley Kalil nedavno je šokirala javnost otkrivši zašto se razvela od NFL zvijezde Matta Kalika.
FOTO Afganistanku su prisilno udali dok je imala 15, a onda se transformirala. Pogledajte je!
MNOGE INSPIRIRA

FOTO Afganistanku su prisilno udali dok je imala 15, a onda se transformirala. Pogledajte je!

Roya Karimi, afganistanska bodibilderica, od dječje nevjeste postala je inspiracija! Osvojila je pet zlatnih medalja na europskim natjecanjima. Njezina transformacija simbol je pobjede nad teškom prošlošću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026