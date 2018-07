Predsjednik Francuske došao u svlačionicu čestitati Vatrenima

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je poraz od Francuske (4-2) u finalu Svjetskog prvenstva, no unatoč tom porazu, Vatreni su ostvarili povijesni uspjeh i postali ponos cijele nacije.

Borili su se oni u Rusiji do posljednje kapi znoja, do posljednjeg atoma snage, do granica iznemoglosti, a to su prepoznali svi.

Odmah po završetku utakmice Vatrenima su stizale čestitke iz svih dijelova svijeta, a svoju veličinu pokazao je i predsjednik Francuske Emmanuel Macron.

Naime, Macron je poslije utakmice došao u svlačionicu hrvatske reprezentacije, a potom je svakom igraču i članu stručnog stožera ponaosob čestitao. Uistinu sjajan potez francuskog predsjednika.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.