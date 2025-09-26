Obavijesti

NIJE ZADOVOLJAN LIGOM

Predsjednik Intera o talijanskoj ligi: Vrijednost Serie A pada, a dokaz je dolazak Luke Modrića

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Predsjednik Intera Giuseppe Marotta smatra da je talijanska liga postala tranzicijsko natjecanje u kojem su igrači samo prolaznici. Osvrnuo se i na loše stadione koji više ne pružaju spektakl

Giuseppe Marotta, predsjednik milanskog Intera, sudjelovao je u petak na konferenciji Sveučilišta u Milanu tijekom koje je rekao da je talijanska nogometna liga izgubila na vrijednosti, a kao primjer je naveo dolazak Luke Modrića u dobi od 40 godina.

- Serie A izgubila je vrijednost te je postala tranzicijsko natjecanje u kojem su igrači samo prolaznici - izjavio je 68-godišnji Marotta.

Kao primjer naveo je ljetošnji prelazak kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića iz Real Madrida u Milan.

- On je istinski šampion koji je došao u našu ligu, ali u 40. godini života - napomenuo je.

U svojoj analizi osvrnuo se i na stadione u Italiji ustvrdivši da su zastarjeli pa "ne pružaju spektakl koji uvijek treba biti kvalitetan".

- U Milanu nam je potreban moderni stadion sa svim uslugama - rekao je Marotta. Kao pozitivan slučaj naveo je obnovljeni Juventusov stadion u Torinu dodavši da zato taj rival ima osiguranu budućnost.

Marotta je radio u brojnim talijanskim klubovima poput Juventusa, Sampdorije, Atalante i Monze. Od 2018. godine je predsjednik Intera koji je prošle sezone izgubio u finalu Lige prvaka s 0-5 od Paris Saint Germaina. Nakon četiri odigrana kola talijanskog prvenstva vodi Napoli s maksimalnih 12 bodova ispred Juventusa i Milana. Inter, za koji igra hrvatski vezni igrač Petar Sučić, deseti je na ljestvici s dvije pobjede i dva poraza.

