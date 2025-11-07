Obavijesti

KONTROVERZNI DE LAURENTIIS

Predsjednik Napolija: Stadion nam je kao odlagalište smeća

Piše HINA,
4
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Italija se bori s poboljšanjem svojih stadiona, pritisnuta stranim investitorima koji su kupili niz klubova, uoči EURA 2032. kojeg će zajednički organizirati s Turskom

Predsjednik Napolija Aurelio De Laurentiis domaći stadion u Napulju je nazvao "odlagalištem smeća", tvrdeći da klubu treba moderan stadion kako bi povećao prihode i poboljšao iskustvo navijača.

Napoli je prošle sezone proslavio svoj drugi naslov prvaka Serie A u tri godine nakon velike bitke s Interom iz Milana. Domaće utakmice igraju na stadionu Diego Armando Maradona, nazvanom po Argentincu koji ih je vodio do dva naslova prvaka 1987. i 1990., a koji pripada gradskoj općini.

UEFA Champions League - Napoli v Eintracht Frankfurt
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Govoreći na događaju koji je organiziralo milansko Sveučilište Bocconi, De Laurentiis je usporedio Napolijevu zaradu od utakmica s onom milanskih klubova, rekavši da AC Milan i Inter mogu ostvariti 14 milijuna eura od natjecanja Europske o Lige prvaka, dok je njegova momčad imala puno ograničenije perspektive.

- Možemo dobiti samo do tri milijuna u tom Maradoninom odlagalištu. To je poprilična razlika, zar ne? - rekao je.

Manchester City v Napoli - UEFA Champions League - League Phase - Etihad Stadium
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Italija se bori s poboljšanjem svojih stadiona, pritisnuta stranim investitorima koji su kupili niz klubova, uoči EURA 2032. kojeg će zajednički organizirati s Turskom.

Ovog tjedna, AC Milan i Inter dovršili su akviziciju stadiona San Siro i okolnog zemljišta od gradskih vlasti, što je daljnji korak prema rušenju stadiona i izgradnji novog.

Manchester City v Napoli - UEFA Champions League - League Phase - Etihad Stadium
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Tijekom ljeta, De Laurentiis je pojačao momčad poznatim igračima, uključujući belgijskog veznjaka Kevina De Bruynea, ali je rekao da je takva ulaganja teško održati bez većih prihoda od stadiona.

- Želio bih stadion sa 70.000 sjedala, 120 loža i 8.000 parkirnih mjesta - rekao je De Laurentiis, a dodao je da bi obnova  Maradone, okruženog atletskom stazom, trajala šest godina, zatvarajući dijelove tribina i dodatno ograničavajući prihode.

- Trebamo 30 hektara za izgradnju prekrasnog stadiona - zaključio je De Laurentis.

