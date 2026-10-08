Predsjednik NK Samobor srušio svjetski matematički rekord! 'Sad uvodim AI u svoj klub...'

Mario Vojvoda nije tipičan nogometni predsjednik. Predsjednik je NK Samobor, ali istodobno više od 25 godina radi u IT sektoru, prvenstveno na infrastrukturi, algoritmima, informacijskim sustavima i informacijskoj sigurnosti. Posljednjih godina intenzivno se bavi umjetnom inteligencijom, a početkom ove godine ozbiljnije je zakoračio i u teoriju brojeva.

Rezultat je bio projekt BEACON, koji je nakon otprilike devet mjeseci razvoja i mjesec dana intenzivne računalne potrage pregledao oko 100 milijardi prozora i pronašao rekordni razmak između prostih brojeva. Vojvoda pritom naglašava da nije matematičar po formalnom obrazovanju - njegov je temelj inženjerski, računalni i algoritamski.

No, upravo taj način razmišljanja sada pokušava prenijeti i u nogomet. U Samoboru se već koriste VEO kamere i alati za analizu utakmica, a klub surađuje sa SolveXI i Goranom Mandićem na projektu Football Intelligence, koji istražuje primjenu umjetne inteligencije, teorije igara i simulacija u nogometu.

Cilj nije zamijeniti trenera računalom, već mu dati informacije do kojih sam teško može doći. U razgovoru za 24sata Vojvoda otkriva kako je nastao BEACON, što nogometni skauting može naučiti od matematike i zašto bi upravo manjim klubovima umjetna inteligencija mogla donijeti najveću prednost.

Samobor: Predsjednik nogometnog kluba NK Samobor, Mario Vojvoda | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Možete li ukratko opisati svoje obrazovanje i profesionalni put? Otkud vam matematički i računalni background?

- Završio sam FER, a više od 25 godina radim u IT-u, prvenstveno na infrastrukturi, algoritmima, informacijskim sustavima i informacijskoj sigurnosti, a posljednjih godina intenzivno na umjetnoj inteligenciji. Nisam matematičar po formalnom obrazovanju i to uvijek naglašavam. Moj je temelj prije svega inženjerski, računalni i algoritamski. Matematika me najviše zanima kroz probleme koje mogu formalizirati, pretvoriti u algoritam i onda eksperimentalno provjeriti računalom. Upravo je tako nastao i ovaj projekt.

Kad ste se počeli ozbiljnije baviti teorijom brojeva i računalnom matematikom?

- Ozbiljnije početkom ove godine. Prosti brojevi su me, naravno, zanimali i prije, ali tada sam počeo sustavno raditi na pitanju može li se potraga za velikim razmacima između prostih brojeva organizirati bitno efikasnije. To je vrlo brzo prestalo biti samo zanimljiv problem kojim se bavim u slobodno vrijeme i pretvorilo se u ozbiljan istraživački projekt.

Koliko je vremena trebalo od početne matematičke ideje do razvoja BEACON-a i samog rekordnog rezultata?

- Otprilike devet mjeseci od prvih ozbiljnih ideja do rekordnog rezultata. Veći dio tog vremena otišao je na matematiku, modele i algoritme. Preko ljeta se to počelo pretvarati u konkretan programski sustav, a intenzivna računalna potraga trajala je otprilike mjesec dana. U tih mjesec dana BEACON je pregledao oko 100 milijardi prozora i na kraju pronašao rekordni rezultat.

Koliko ste sami razvijali matematičke metode i programska rješenja, a koliko ste se oslanjali na postojeće algoritme i tehnologije?

- BEACON kao metodologiju i programski sustav razvio sam sam, ali naravno ne izmišljate ponovno cijelu matematiku i računarstvo. Koristite poznate matematičke rezultate, standardne testove, postojeće biblioteke i druge provjerene tehnologije. Novi dio je način na koji sam te elemente organizirao: kako birati područja pretrage, kako ih rangirati, kako što ranije odbaciti loše kandidate i kako se vratiti kandidatima koji na prvi pogled izgledaju kao promašaji, ali možda skrivaju veliki asimetrični razmak. Zanimljivo je da je upravo iz jednog takvog "promašaja" izašao rekord.

Samobor: Predsjednik nogometnog kluba NK Samobor, Mario Vojvoda | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koliko se način razmišljanja koji koristite u matematici može primijeniti na nogomet?

- Više nego što se na prvi pogled čini. Ne zato što se nogomet može svesti na jednadžbu, nego zato što je način razmišljanja sličan. Imate ogroman broj mogućnosti i ograničene resurse pa morate prepoznati gdje ih vrijedi potrošiti. U BEACON-u ne testiram sve jednako, nego pokušavam što ranije prepoznati zanimljive kandidate. Sličan princip može se koristiti u skautingu, razvoju igrača ili analizi protivnika. Naravno, postoji jedna velika razlika: prosti broj se neće naljutiti na trenera, imati loš dan ili promašiti penal u 90. minuti. Nogomet ipak igraju ljudi i to je draž sporta.

S obzirom na vašu funkciju u NK Samobor, koristite li već neke vlastite analitičke modele, programe ili algoritme pri procjeni igrača i skautingu?

- U NK Samobor već godinama pokušavamo koristiti tehnologiju tamo gdje ona stvarno može pomoći. Bili smo među prvim klubovima naše razine koji su počeli koristiti VEO kamere i tehnologiju analize utakmica, i to u mlađim kategorijama. Trenerima to omogućuje da poslije ponovno pogledaju utakmicu, analiziraju situacije i rade s djecom na konkretnim primjerima. Ali tu uvijek stavljam jednu stvar na prvo mjesto: tehnologija je alat, a ljudi stvaraju rezultat. Imamo kvalitetne trenere i puno talentirane djece u Samoboru. U posljednjih nekoliko godina u svim smo kategorijama otišli dvije, a neke čak i tri lige više. Tehnologija je tome pomogla, ali bez kvalitetnih trenera i igrača nikakva kamera, AI ili algoritam neće osvojiti utakmicu.

Može li se napraviti model koji na temelju velikog broja podataka traži igrače koji odgovaraju točno određenom profilu, a koje klasični skauting možda ne bi odmah izdvojio?

- Apsolutno, i upravo mi je to jedan od najzanimljivijih problema. Ne morate tražiti najboljeg igrača, nego igrača koji najbolje odgovara konkretnom klubu, sustavu igre, poziciji, dobi i budžetu. Među desecima tisuća igrača sigurno postoje oni koje klasični skauting možda nije izdvojio, a podaci pokazuju da imaju upravo karakteristike koje tražite. Računalo tu može napraviti prvi veliki filter. Nakon toga igrača, naravno, mora pogledati čovjek.

Koje biste podatke u nogometu smatrali najvrjednijima za takvu analizu - statistiku utakmica, fizičke podatke, event data, video ili kombinaciju svega toga?

- Kombinaciju svega toga. Sama statistika često ne govori dovoljno. Event data govori što se dogodilo, tracking i fizički podaci gdje je igrač bio i kako se kretao, a video daje kontekst zbog kojeg se nešto dogodilo. Najzanimljivije postaje kad sve to možete povezati. Ali i tada ostaju stvari poput karaktera igrača, odnosa prema treningu, ponašanja u momčadi i sposobnosti učenja koje je puno teže kvalitetno pretvoriti u broj.

Samobor: Predsjednik nogometnog kluba NK Samobor, Mario Vojvoda | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Jeste li već razvijali ili testirali neki vlastiti model za procjenu igrača, protivnika ili taktike u Samoboru?

- Koristimo video i analitičke alate za analizu utakmica, posebno kroz VEO, ali još nemamo vlastiti potpuno razvijen algoritamski sustav za procjenu igrača ili skauting. Međutim, već radimo korak dalje. Surađujemo sa SolveXI i Goranom Mandićem na projektu Football Intelligence, gdje istražujemo kako se umjetna inteligencija, teorija igara i simulacije mogu koristiti za bolje strateško odlučivanje u nogometu. Meni je to posebno zanimljivo jer ne želimo koristiti AI samo zato da možemo reći da koristimo AI. Ako treneru, sportskom direktoru ili klubu ne daje bolju informaciju ili ne pomaže pri donošenju odluke, onda nema neku posebnu vrijednost.

Može li se sličan princip koji ste koristili u potrazi za rekordnim razmakom između prostih brojeva primijeniti na pronalaženje neuobičajenih obrazaca u nogometu?

- Na konceptualnoj razini da. BEACON među ogromnim brojem kandidata pokušava pronaći rijetke i zanimljive slučajeve i koncentrirati računanje upravo na njih. U nogometu je problem, naravno, puno složeniji jer imate ljude, protivnika i sustav koji stalno reagira na vaše odluke. Upravo zato su mi zanimljivi AI, teorija igara i simulacije. Ne samo analizirati što se dogodilo, nego pokušati modelirati što bi se moglo dogoditi ako promijenite igrača, formaciju ili način igre. To je jedan od smjerova koje istražujemo kroz suradnju sa SolveXI.

Može li umjetna inteligencija, po vašem mišljenju, u budućnosti pomoći manjim klubovima da kroz analizu podataka pronađu igrače koji su financijski dostupni, a statistički odgovaraju njihovim potrebama?

- Mislim da je upravo manjim klubovima to možda i najzanimljivije. Veliki klub može imati desetke skauta i ogroman budžet. Manji klub to nikada neće imati. Ali računalo može pregledati podatke za desetke tisuća igrača. Ako tehnologija od 20.000 mogućih kandidata izdvoji 20 ili 30 koje stvarno vrijedi pogledati, napravili ste nešto vrlo korisno. AI neće zamijeniti dobrog skauta, ali mu može dramatično povećati doseg. Za klub poput Samobora to može biti vrlo vrijedno.

Koliko je danas, po vašem iskustvu, nogometni skauting stvarno podatkovno utemeljen, a koliko se još uvijek oslanja na subjektivnu procjenu ljudi?

- Mislim da je pogrešno postaviti to kao izbor između čovjeka i podataka. Na najvišoj razini nogometa podaci su već vrlo važni, ali ljudska procjena ostaje ključna. Naš primjer u Samoboru mi je upravo zato zanimljiv. Uveli smo VEO i analizu utakmica dosta rano, ali kamera sama nije razvila nijednog igrača. Trener vidi stvari koje algoritam teško vidi: karakter igrača, ponašanje na treningu, odnos prema suigračima, sposobnost učenja i reakciju pod pritiskom. Tehnologija mu s druge strane može dati informacije koje čovjek teško može pratiti kroz stotine utakmica i tisuće situacija. Najbolji rezultat dobivate kad tehnologija proširuje mogućnosti dobrog trenera, a ne kad ga pokušava zamijeniti.

Postoji li neki projekt vezan uz analitiku, matematiku ili tehnologiju koji biste voljeli razviti upravo kroz NK Samobor?

Zapravo smo već krenuli u tom smjeru. Osim VEO kamera i analize utakmica, surađujemo sa SolveXI na projektu Football Intelligence, koji istražuje kako AI, teorija igara i simulacije mogu pomoći u strateškom odlučivanju u nogometu. Volio bih da NK Samobor bude mjesto gdje takve stvari možemo testirati na stvarnim nogometnim problemima - od razvoja igrača i analize utakmica do skautinga. Posebno me zanima možemo li napraviti sustav koji klubu poput Samobora pomaže pronaći igrače koji nisu očiti izbor, ali po načinu igre, podacima, potencijalu razvoja i financijskim mogućnostima odgovaraju upravo nama. Cilj opet nije da računalo kaže treneru: "Uzmi ovog igrača" ili "Igraj ovu formaciju." Cilj je da iz ogromne količine podataka pronađe nekoliko stvari koje vrijedi pogledati i tako čovjeku pomogne donijeti bolju odluku.

Koliko je teško takve napredne modele iz akademskog i matematičkog svijeta prevesti u nešto što treneru ili sportskom direktoru može biti korisno u svakodnevnom radu?

- To je možda i najteži dio. Trenera ne zanima koliko je model sofisticiran, koliko GPU-a radi u pozadini niti koliko jednadžbi imate. Njega zanima: "Pokaži mi pet igrača koje trebam pogledati" ili "Pokaži mi gdje nam protivnik stvara problem". Meni je jako zanimljiv primjer danskog Midtjyllanda i Matthewa Benhama, koji je studirao fiziku na Oxfordu, a kasnije svoje iskustvo s matematičkim i statističkim modelima prenio u nogomet. Midtjylland je postao jedan od poznatijih europskih primjera korištenja podataka u regrutaciji igrača, analizi utakmica pa čak i prekida. Ali poanta nije bila pokazati koliko je matematika komplicirana, nego je pretvoriti u informacije koje trener i sportski direktor mogu koristiti. Ako sofisticirani model na kraju ne dovede do jednostavnije i bolje odluke, onda niste riješili problem.

Kad biste danas dobili neograničen pristup nogometnim podacima i računalnim resursima, koje biste pitanje u nogometu prvo pokušali riješiti?

- Pokušao bih pronaći podcijenjene igrače. Ne tko je najbolji - za to vam često ne treba umjetna inteligencija jer svi već znaju tko je najbolji. Puno mi je zanimljivije pitanje: koji igrač danas nije očit izbor i financijski je dostupan, ali njegovi podaci pokazuju da bi baš u našem sustavu mogao postati puno bolji igrač i za dvije ili tri godine vrijediti višestruko više? I tu je Midtjylland opet odličan primjer. Njihov pristup bio je koristiti podatke kako bi među velikim brojem igrača pronašli profile koji odgovaraju vrlo konkretnim kriterijima, umjesto da se oslanjaju isključivo na tradicionalni skauting. Klub sam opisuje Benhamov Big Data pristup kao novu dimenziju njihove regrutacije.

To je meni možda najzanimljiviji matematički problem u nogometu: kako među tisućama igrača pronaći vrijednost koju tržište još nije potpuno prepoznalo.

- I zapravo je vrlo sličan način razmišljanja kao kod BEACON-a - među ogromnim brojem kandidata pokušavaš pronaći nešto vrijedno što drugi još nisu primijetili. Samo što u nogometu konačnu odluku uvijek mora donijeti čovjek.