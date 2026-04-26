Predsjednik Porta žestoko opleo po Dinamu: 'Izigrani smo što se tiče Varele, često se to događa'

U Portu se i dalje ne mire s odlaskom Cardosa Varele (17), koji je prije godinu i pol dana stigao u Dinamo Zagreb. Predsjednik Porta André Villas-Boas u nedavnom intervjuu za Kicker oštro je osudio iskorištavanje talenata i zaobilaženje Fifinih pravila.

Villas-Boas tvrdi da je Varelin transfer u lokalni hrvatski klub, Dinamo iz Odranskog Obreža, bio unaprijed osmišljeni plan s dva cilja, odvesti ga iz Porta bez odštete i što prije prebaciti u vrhunski klub.

- To nije imalo nikakve veze s preseljenjem njegova oca. Transfer u NK Dinamo Odranski Obrež najprije je blokirala Fifa, ali zbog pohlepe uključenih, dječak je ostao bez kluba sve dok nije napunio 16 godina - objasnio je.

Agent Wilson Sardinha dobio je punomoć nad djetetom i nudio ga drugim klubovima uz visoke provizije. Kad su u Portu saznali da Varelinov otac radi u tiskari u vlasništvu prijatelja agenta, sve im je postalo jasno. Villas-Boas uvjeren je da ovo nije izoliran slučaj, već model poslovanja, posebno s hrvatskim klubovima.

- Odlučio se za Dinamo Zagreb, klub koji, po našem mišljenju, nije pokazao nikakvu zabrinutost oko njegova prelaska iz Porta u NK Dinamo Odranski Obrež. Nisu nas kontaktirali i čak su pokušali izbjeći plaćanje Fifine naknade za razvoj. Iz toga možete izvući vlastite zaključke. Izigrani smo - istaknuo je.

Na pitanje tko je profitirao, Villas-Boas je bio jasan.

- Znam sigurno tko je najviše izgubio. Dečko koji je ovdje imao stabilno okruženje za razvoj, i naravno, mi kao klub. Razgovarao sam o tome sa sportskim direktorom Barcelone Decom. Uvjerio me da Varelina budućnost nije vezana uz Barcelonu. Rekao mi je da to nije opcija. - zaključio je.

Za kraj je pozvao na snažnije mehanizme zaštite mladih igrača i pohvalio argentinski model prema kojemu maloljetnik koji bez pristanka kluba ode u inozemstvo ne može igrati za reprezentaciju.