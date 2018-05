Predsjednik PSG-a: Neymar će ostati, njemu je super ovdje...

U subotu je odigrana utakmica 37. kola francuskog nogometnog prvenstva između PSG-a i Rennesa na Parku Prinčeva, a Rennes je iznenađujuće slavio s 2-0.

Unatoč porazu kod kuće, navijači kluba iz prijestolnice francuske imaju puno razloga za zadovoljstvo. Naime, njihov predsjednik, Nasser Al Khelaifi je izjavio kako nema nikakve šanse da Neymar na ljeto napusti klub.

- Neymar sigurno ostaje, a ja vam to tvrdim s 2000% sigurnošću. Vjerujte da je njemu lijepo kod nas i da on sam želi ostati ovdje - uvjereno je izjavio predsjednik PSG-a.

Neymar je u PSG stigao iz Barcelone prošlog ljeta za rekordnih 222 milijuna eura, a ove je sezone u dresu Parižana odigrao 30 utakmica u kojima je zabio impresivnih 28 golova uz 19 podijeljenih asistencija.

Sam igrač je također pokušao primiriti navijače pa je stoga na Twitteru objavio svoju sliku u dresu Pariza uz opis "ponosan sam što nosim ovaj dres i što ću vam nastaviti donositi radost".

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh