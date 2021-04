Realov predsjednik Florentino Pérez gostovao je noćas na španjolskoj radijskoj postaji Cadena SER gdje je rekao kako je uvođenje Superlige na "stand-by"-u, da liga 20 bogatih klubova nije umrla, te da njeni osnivači razmatraju format koji bi bio predstavljen kada dođe trenutak.

Pérez, glavni zagovornik tog projekta, također je izjavio da je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić već potpisao s Real Madridom novi ugovor jer mu 30. lipnja istječe postojeći.

Premda nije precizirao do kada je dogovorena nova suradnja sasvim je izgledno da je 35-godišnji Modrić usuglasio produženje za dodatnu sezonu.

Pérez je nekoliko puta bio upitan o produženju ugovora s kapetanom Sergijom Ramosom, kojem također ugovor istječe 30. lipnja, a s kojim još uvijek nema nikakvog sporazuma.

- Neću vam ništa reći o Ramosu. Već sam vam objasnio da nastojimo završiti ovu sezonu, a kada ju završimo razgovarat ćemo o idućoj. A to ulazi u iduću sezonu. Mi trenutačno ne znamo što će tada biti, kakva će biti financijska situacija zbog pandemije...

No ima li Ramos ponudu za produženje ugovora kao što ju ima Modrić?

- Ne, Modrić je nema. Modrić je već potpisao, odnosno postigli smo sporazum. On nije u istoj situaciji, uopće. S Modrićem smo odavno postigli sporazum.

A zašto ne i s Ramosom?

- Ne znam, puno smo puta razgovarali, no ne znam... Ja ne želim nikoga kriviti.

Predsjednik ste Real Madrida, ali da vas i dalje oslovljavam i kao predsjednik Superlige?

- Ne, predsjednik Real Madrida je u redu.

Neki su mislili da se noćas nećete pojaviti na intervjuu. Jučer u ovo vrijeme ste otkazali dolazak zbog hitnog sastanka s partnerskim klubovima iz Superlige.

- Prošlu noć smo imali radni sastanak koji je završio u 1 u noći. Na ovom projektu smo radili puno godina, i možda ga nismo dobro objasnili.

Što se dogodilo, zašto je zaustavljen projekt?

- Tužan sam, i pomalo razočaran jer smo na ovom projektu radili tri godine. Mi smo se bili upitali što možemo učiniti u borbi sa sadašnjom gospodarskom situacijom u španjolskom nogometu. Liga je nedodirljiva, povijesno pripada svima, pa je jedina mogućnost bila da zaradimo dodatni novac u tjednu igrajući u europskom natjecanju. Sadašnja Liga prvaka nije pogodna za to zbog svog zastarjelog formata. Ona postaje zanimljiva tek od četvrtfinala. Da, drago nam je što su u njoj momčadi iz raznih zemalja, što se mogu i ondje sresti velike ekipe, ali kada se nalazite u situaciji u kakvoj se nalazi nogomet zadnjih godina potrebno je nešto promijeniti. Primjerice, nas 12 klubova osnivača Superlige ostali smo prošle sezone bez ukupno 650 milijuna eura. Ove sezone će taj iznos biti dva ili tri puta veći. Zato smo se dosjetili formirati natjecanje gdje bi sudjelovali najveći klubovi Europe, a koje ne bi počelo u veljači kao u Ligi prvaka (osmina finala), nego već na samom početku sezone u kolovozu.Tako se može zaraditi puno novca, kojeg ne bi samo mi dobili, nego i ostali klubovi izvan tog natjecanja putem našeg fonda solidarnosti. Mi najveći imamo 2 milijarde navijača u svijetu od oko 4 milijarde koji prate nogomet.

Tada ste se vas 12 ponadali da će vam se priključiti još tri kluba?

- Da, a zatim njih još pet koji bi ušli temeljem postignutog rezultata.

No zašto je 48 sati nakon najave tog natjecanja sve došlo pod sumnju. Gdje je greška?

- Ja nikada nisam vidio tako izraženu agresiju kakvu su iskazali predsjednik UEFA-e (Čeferin) i predsjednici nekih liga poput španjolske. To je bio orkestrirani napad na nas. To nas je sve iznenadilo. Kao da su znali da ćemo izaći s time pa su nas sačekali i organizirano se obrušili na nas. Mi smo nakon objave vijesti o pokretanju natjecanja zatražili razgovor s predsjednikom UEFA-e no nije nam ni odgovorio. Ja sam 20 godina u nogometu (na mjestu predsjednika Reala) ali u životu nisam vidio takve prijetnje, uvrede...kao da smo ubili nekoga, kao da smo ubili nogomet.

Pa niste valjda očekivali da će vas UEFA podržati.

- Zašto ne? Pa mi smo radili na tome kako spasiti nogomet. Ljudi misle da se ništa ne događa, a događa se, nogomet treba spasiti iz situacije u kojoj se nalazi. Došla je pandemija pa će primjerice Real Madrid ove sezone uprihoditi 600 milijuna eura umjesto 900 milijuna. Nakon puno promišljanja, pokušaja da se nešto napravi, da sve učinimo zadovoljnima, takva agresija...

Netko iz engleskih klubova nije imao interes

No osim kritika što se dogodilo? Zašto su se Englezi povukli?

- Bio je netko u skupini engleskih klubova tko nije imao veliki interes u ovome. Taj je zarazio ostale. To su ljudi u godinama, koji se vjerojatno boje, nisu razumjeli što se najednom događa.

Jedan je klub dakle potpisao ugovor o osnivanju Superlige no nije bio siguran da želi biti u njoj?

- Svi smo potpisali isti, obvezujući ugovor, no taj jedan klub nikada nije bio uvjeren u ovo.

Manchester City?

- Ne, ne...Neću reći.

Ali 3 godine ste radili na ovome, ne govorimo o trećeligaškim klubovima, nego direktorima najvećih klubova, i onda se sumnja uvuče među vlasnike Manchester Cityja?

- Među vlasnike Manchester Cityja ne. Engleska liga je podgrijala situaciju, a odmah je pokrenuta kampanja kojom se manipuliralo u javnosti. Prvo se lagalo da želimo ukinuti nacionalne lige, pa da se u naše natjecanje ne ulazi prema rezultatima ostvarenima na terenu, pa da ćemo uništiti nogomet. Ma užas. Neki ljudi ne žele ostati bez svojih privilegija po cijenu uništenja nogometa. Ne razumiju da kada klubovi budu uništeni neće biti ni privilegija za njih.

Bez Superlige će dakle umrijeti nogomet?

- Neka izmisle nešto drugo. Neka daju neki drugi projekt koji će donositi novac. Ne brinite, ako ovo naše ne zaživi, zaživjet će neki drugi ali gotovo isti ovakav projekt. Vlasnici engleskih klubova su uglavnom Amerikanci, oni ovdje nisu da bi zaradili novac, imaju tamo klubove u NFL-u i NBA-u. Oni obožavaju sport. A najednom su se našli u čudnoj situaciji, kakvu nikada nisu ni razmatrali.

Jesu li se povukli zato što im je bio obećan ulazak Bayerna, Borussije Dortmund i PSG-a, a oni se nisu priključili?

- Kako bi im to moglo biti obećano? Nas 12 je potpisalo isti obvezujući ugovor...U njemu nema takvog obećanja.

Jeste li barem očekivali da oni budu unutra?

- Nedostajala su nam tri kluba (za 15 osnivača). U Bayernu se događala promjena (odlazio je Rummenigge a kao novi direktor ulazio Kahn) ali da, ta tri su trebala biti Nijemci i Francuzi. Zatim bi smo uključili još pet klubova temeljem njihova rezultata. Ali još je puno klubova koji bi igrali drugu ligu ili bi se natjecali u Ligi prvaka pa mogli ući u Superligu.

Zašto Bayern, Borussia i PSG nisu ušli u projekt? Zbog prijetnji vlada, zbog navijača?

- Ma ne. Vidjeli su kakav spektakl izvodi UEFA, to je sve iznenadilo. Ne želim ulaziti u obračun s predsjednikom UEFA-e ali na toj poziciji bi trebala biti korektna osoba, spremna na razgovor. Ponašao se kao da smo došli s atomskom bombom. No ako ima nešto što nismo napravili dobro, to je možda jasno objašnjavanje projekta, ali nisu nam dali priliku. Zato što neki ne žele da se išta promijeni.

Villarrealov direktor Fernando Roig je rekao da bi Superliga značila kraj za sve klubove osim za vas najbogatije?

- A zašto? To nije istina. U nogometu postoji piramida. Ako je na vrhu, među najvećim klubovima, novac on se spušta prema manjim klubovima. Od njih kupujemo igrače. Ako to prestanemo raditi mnogi od tih klubova će se naći u problemima jer ovise o prodaji. A mi na vrhu imat ćemo potreban novac samo u slučaju spektakla. Mi od televizijskih prava dobivamo oko 25 posto prihoda a manji klubovi tako ostvaruju 90 posto svojih prihoda. U sadašnjim uvjetima pandemije mi veliki dakle gubimo novac jer ovisimo o raznim vrstama prihoda. Real Madrid nije moj, vlasnici su članovi kluba, a ja imam obvezu odgovorno upravljati njime.

Nakon što su istupili Englezi, je li bilo mogućnosti da vas preostalih šest (Real, Barcelona Atletico, Juventus, Milan i Inter) nastavite s projektom?

- Gledajte, projekt je sada na "stand-byu". Superliga postoji, kompanija za upravljanje njome je i dalje tu, ali nam je otišla polovica članova umornih zbog onoga što su proživjeli u početna 24 sata.

A zatim su otišli i Milan, Juventus, Inter i Atletico.

- Ne, Juve se nije povukao. Tri puta sam danas razgovarao s njime. Razmišlja što možemo sada napraviti. Nije otišao niti Milan. To što vi govorite, rade upravo ta gospoda...

Ti klubovi su dakle i dalje u projektu?

- Svi nastavljamo i dalje. Barcelona također promišlja što možemo napraviti. Postoji ideja da među 20 klubova Superlige budu recimo po četiri iz Španjolske, Italije...Tražimo obrazac. Ključno je da pronađemo format koji bio atraktivan i napose privukao mlade. Oko 40 posto mladih od 16 do 24 godine ne gleda nogomet, nego se zabavljaju na Playstationu ili drugim platformama.

Spremni ste uvesti ligu iz koje bi se ispadalo i ulazilo u nju?

- Real, Barca i Atletico stalno ulaze i u Ligu prvaka kao i Juve, Inter, Milan...

Ali u takvoj ideji o ulasku po četiri prvoplasirane ekipe iz domaćeg prvenstva u Superligu, što bi se dogodilo da Real bude recimo peti?

- Takva vjerojanost je trenutačno 0 posto. No s ovih 15 osnivača smo htjeli krenuti jer su oni u posljednjih 20 godina to izborili. Bili su u polufinalima i finalima Lige prvaka. Imaju najviše pratitelja na društvenim mrežama. Imaju simpatizere u Singapuru, Kini i Južnoj Americi...Ljudi bi gledali njihove utakmice gdje god da se nalaze, a upravo nam to treba. A sada ima utakmica koje nitko ne gleda. Novac dolazi iz kompetitivnih, velikih utakmica, a televizije određuju stvarnost, pitaju koliko bi ljudi moglo gledati to. Bilo bi stoga šteta da ne konsolidiramo svoj projekt.

UEFA je najavila svoju reformiranu Ligu prvaka od 2024. godine.

- Tko zna gdje ćemo biti tada. I nitko ne razumije taj format. Ja nisam glupan ali ga ne razumijem.Zato je potreban naš projekt i to sada jer je situacija teška. Ne znamo koliko će trajati pandemija.

Može li Superliga, s obzirom na potpisane ugovore, pokrenuti sudske tužbe protiv engleskih klubova koji su se povukli?

- Tužbe ne...ali ti su ugovori potpisani pa se ne može samo tako otići. To su obvezujući ugovori koje su potpisali ozbiljni ljudi, većina njih poduzetnici koji poznaju taj svijet. Tako da još uvijek nitko nije otišao. Potrebno je platiti penale.

Onaj tko smatra da je Superliga mrtva, prevario se?

- U potpunosti. Nastavit ćemo raditi. A izaći će ono za što svi ustvrde da je najbolje.

Bojite li se odmazde UEFA-e? Neki klubovi su se ispričali no Real nastavlja s projektom Superlige.

- Ne bojim se nikakve odmazde.

Mogu li vam poslati nepovoljnog suca sada u polufinalu Lige prvaka gdje vas čeka Chelsea?

- U to ne vjerujem.

Atletico je jučer objavio priopćenje o svom odustajanju od projekta. Jesu li vas prije objave priopćenja obavijestili?

- Ne. Sastala se njihova uprava, tako mi je rečeno, jer nisam razgovarao s Atleticom. No dobro...ljudima je pao moral zbog tolikih gluposti izrečenih o projektu. Ima ljudi koji ne žele ide dobro našim klubovima.

'Superliga nije pitanje za članove Reala'

Uvijek govorite kako su vlasnici Real Madrida njegovi članovi. Zašto ih niste pitali žele li Superligu.

- Također ih trebam pitati i kojeg igrača da dovedem? To nije pitanje za skupštinu u Real Madridu.

Kažete kako je gospodarska situacija u nogometu teška a Mbappe pregovora o neto plaći od 30 milijuna eura. Neki dan je jedan trener (Mourinho) dobio otpremninu od 20-ak milijuna eura? Kako to objašnjavate?

- Svaki klub treba dobro upravljati svojim resursima. Što se PSG-a tiče ne znam koliko zarađuju njegovi igrači. Ne znam što će napraviti drugi ali znam što moram ja. Vlasnici Reala su njegovi članovi pa nema nikoga da stavi novac u klub. Ja stoga moram biti dobar upravitelj. Dosad sam takav i bio. Iz ove situacije nastojimo izaći što bolje i svi to razumiju. Ne dođe li ovog ljeta Mbappe nitko zbog toga neće očajavati. Članovi i navijači Reala znaju kakav sam, što radim, i kada nešto ne napravim to znači da se doista nije moglo. Zadovoljni su mojim radom.

Napominjete da je potrebno spasit nogomet od teške gospodarske situacije u kojoj se našao zbog pandemije, a istovremeno kažete kako ste s projektom Superlige počeli prije tri godine. Tada nije bilo koronavirusa.

- Prije tri godine smo primijetili kako prihodi od televizijskih prava padaju, a također i gledanost utakmica. Primijetili smo da mlade nogomet više ne zanima toliko. Kasnije je došla pandemija nanijevši dodatnu štetu. Svi smanjuju plaće, sve kompanije, mi smo u klubu smanjili plaće igračima i dužnosnicima no nisam vidio da su ih smanjili u UEFA-i FIFA-i. Ja sam zagovornik transparentnosti, u američkoj košarci se objavljuju plaće igrače a to bi trebalo uvesti i u nogometu. Da se točno zna koliko koji igrač i dužnosnik zarađuju.

Želite li još nešto dodati?

- Superliga kakvu smo mi zamislili, danas postoji u europskoj košarci, i sve se najnormalnije odvija. Real Madrid igra u španjolskom prvenstvu i Euroligi. Kao što sada želimo formirati Superligu ranije smo stvorili Euroligu i nema problema. Primjerice Bayern Munchen ondje ima svoju košarkašku ekipu. Zar je nogomet drugačiji?