Predsjednik Reala: Tražio je od nas što nitko nikad nije! To više nije moj Mbappe kojeg sam htio

Prije godinu dana Kylian Mbappé vodio je rat s upravom PSG-a. Vršio je pritisak da ga puste, jasno je dao do znanja da ne želi potpisati novi ugovor koji mu je isticao na kraju ove sezone. Isključivo je htio u Real Madrid koji je za njega poslao nekoliko ponuda, od 160 do 200 milijuna eura, ali bogati Parižani sve su odbili. No, katarskim vlasnicima PSG-a nije do love jer je imaju na izvoz pa su to glatko odbili s nadom da će se Mbappé predomisliti. Čekao je kraj sezone, a Real ga je iščekivao raširenih ruku.

- Uoči starta Eura rekao sam ljudima iz kluba kako ne želim novi ugovor. Što se tiče moje situacije, više ni ne razgovaramo o nastavku suradnje jer znaju kako želim otići - govorio je odriješiti Mbappé prošlog ljeta.

I eto, godinu dana kasnije, novac je počeo padati s neba i Francuz se odjednom predomislio. Siktao je na pariški klub, forsirao transfer, a onda na kraju ove sezone sa smiješkom pozirao pored čelnika kluba. Predvladala je pohlepnost i jedini cilj bio je izvući što više beneficija.

Potpisao je s PSG-om trogodišnji ugovor uz godišnju plaću od 50 milijuna eura, a samo za potpis dobio je dodatnih 100 milijuna eura. PSG je uložio apsolutno sve napore kako bi zadržao najveću zvijezdu pa čak i angažirao francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da ga 'savjetuje'. Dobit će brojne povlastice, kao i Neymar, imat će pravo nositi odjeću svog sponzora, ali i sudjelovati u donošenju ključnih odluka za funkcioniranje kluba, a tu se ponajviše misli na transfere. Ukratko, bit će direktor svemira u Parizu. Nešto što nigdje drugdje ne bi mogao dobiti, a to ga je očito nagnalo na ostanak. Želi biti glavni baš u svemu.

Njegova odluka šokirala je čelnike Real Madrida koji su samo čekali kraj sezone, ugovor je već praktički bio pripremljen. Kada mu je pariški klub počeo nuditi ovlasti koje nema ni predsjednik SAD-a, isto je to tražio i od kraljevskog kluba. Postao je nezasitan i pun sebe. Florentino Perez o tome je govorio u emisiji El Chiringuito.

- To više nije bio Mbappé kojeg sam htio dovesti. On je postao drugi igrač koji je očito promijenio svoj san. Promijenio se kad su mu ponuđene neke druge stvari. Našao se pod pritiskom i odmah postao drugačiji nogometaš. U Realu nitko ne može biti iznad kluba. On je sjajan igrač koji ima mogućnost osvojiti više toga nego drugi, ali zbog toga ne mislimo mijenjati svoje principe - kazao je Perez pa krenuo nabrajati:

- U jednom od razgovora rekao da je neće sudjelovati u sponzorskim aktivnostima za sponzore Reala koji nisu ujedno i njegovi osobni sponzori. Tako što nitko u povijesti ovog kluba nije tražio, a niti bi dobio. Nitko neće tako što nikad niti dobiti - kazao je Perez.

Lijepio je postere od Cristiana Ronalda, kao dijete nosio dres Reala i godinama spominjao kako mu je san zaigrati za taj klub. No, novac očito briše i snove. A nakon svega se i Real ohladio.

- Mbappé kojeg sam ja htio je onaj koji sanja Real Madrid. Ovaj Mbappé nije taj. Mislio sam da ima neki san. Takvog igrača ne želim. Ovaj Mbappé nije moj Mbappé.

