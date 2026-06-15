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Predsjednik Saveza Gane malo se ohrabrio: 'Zgazit ćemo ih sve, i Hrvatsku'. Sjetit će se Kanade!

Piše Jakov Drobnjak,
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Predsjednik Saveza Gane malo se ohrabrio: 'Zgazit ćemo ih sve, i Hrvatsku'. Sjetit će se Kanade!
Foto: FRANCIS KOKOROKO/REUTERS

Ganski šef zaprijetio 'vatrenima': "zgazit ćemo Hrvatsku"! Sada svi čekaju okršaj u skupini i odgovor na terenu

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Hrvatska će u srijedu započeti svoj put na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske. To će na papiru biti najteži protivnik "vatrenih" u skupini, dok bi protiv Paname i Gane zadatak trebao biti nešto jednostavniji. Ključan bi mogao biti susret protiv Gane koji je zadnji za Hrvatsku u skupini, a uoči SP-a, predsjednik Ganskog nogometnog saveza, Kurt Okraku, dao je zanimljivu izjavu.

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- Imamo tri protivnika na Svjetskom prvenstvu - Panamu, Englesku i Hrvatsku. Zgazit ćemo ih sve - rekao je Kurt Okraku za vrijeme druženja sa ganskom zajednicom u SAD-u.

Sjetit ćete se i kako je na SP-u 2022. godine tadašnji izbornik Kanade, John Herdman, rekao kako će "sje**** Hrvatsku, pa su "vatreni" utrpali četiri komada njegovoj momčadi. Lijepo je motivirati momčad, ali sve treba pokazati na terenu.

Ganska reprezentacija nije bila među sudionicima Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, no nastupila je na izdanjima 2014. i 2022. U oba navrata natjecanje je završila već nakon grupne faze, bez plasmana u nokaut-rundu. Na Svjetskom prvenstvu 2026. svoj će put započeti utakmicom u Torontu, dok je u trećem, ujedno i posljednjem kolu skupine, čeka dvoboj s Hrvatskom. Susret je zakazan za 27. lipnja.

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