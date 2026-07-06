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Predsjednik žalbene komisije je iz SAD-a!? Belgijci su bijesni: 'Fifa je unaprijed odbila žalbu'

Piše Ivan Kužela,
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Predsjednik žalbene komisije je iz SAD-a!? Belgijci su bijesni: 'Fifa je unaprijed odbila žalbu'
Foto: SIMON FEARN
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Trumpov pritisak izbrisao je crveni karton Balogunu, pa SAD protiv Belgije ide s njim u špici kako stvari stoje. Belgijci su ponovno kritizirali Fifu i iznijeli su svoju stranu priče te kako sve izgleda iza kulisa javnosti

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Nogometni svijet potresa skandal u koji se umiješala politika. Svjesni smo da politici nije mjesto u sportu, ali s time se ne slaže predsjednik SAD-a Donald Trump koji je inicirao da se prvom topniku reprezentacije Folarinu Balogunu izbriše crveni karton kojeg je dobio na susretu šesnaestine finala protiv BiH. Reprezentativac je bio tema razgovora Donalda Trumpa Giannija Infatina, predsjednika Fife. Njegov crveni karton je izbrisan i prema toj odluci moći će nastupiti protiv Belgije.

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Belgijci, protiv kojih će SAD igrati s ponedjeljka na utorak u dva sata u noći, uložili su prigovor Žalbenoj komisiji Fife. Komisija je odgovorna za razmatranje žalbi na odluke Disciplinske komisije i Etičke komisije kada te odluke nisu proglašene konačnima; sastoji se od 12 članova i predsjednika.

Među članovima su Salman Al Ansari (Katar), Jahangir Balgirli (Iran), Margarita Cabello (Kolumbija), Cristina González (Gvatemala), Bastián Haslinger (Njemačka), Dan Kakusa (Papua Nova Gvineja), Domingos Monteiro (Sveti Toma i Princip), Andres Paton (Argentina), Samuel Ram (Fidži), Tebogo Sebego (Bocvana), Oliver Smith (Otoci Turks i Caicos) te Larissa Zakharova (Rusija).

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Zanimljivo je to da je predsjednik Žalbene komisije Neil Eggleston iz SAD-a. U normalnim okolnostima to bi možda bio samo administrativni podatak. Ali u ovom slučaju radi se o žalbi Belgije na odluku koja izravno ide u korist američkoj reprezentaciji, domaćinu turnira. On bi se, prema pravilima Fife trebao izuzeti od odluke, a njegovo mjesto preuzet će zamjenik Thomas Bodstrom iz Švedske.

Posebno bizarno u cijeloj priči izgleda i podatak da se među članovima Žalbene komisije nalazi Larissa Zaharova iz Rusije. Znamo da su ruske momčadi i ruska reprezentacija suspendirani iz svih Fifinih i Uefinih natjecanja, ali zanimljivo je da ruska predstavnica može sjediti u Fifinom žalbenom tijelu. 

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Nakon svega, ponovno se oglasio i Belgijski nogometni savez. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Nakon prethodnog priopćenja, RBFA (op. a. Belgijski nogometni savez) želi javno pojasniti događaje iz posljednjih nekoliko sati. Nakon što je putem medijskih izvještaja saznala za odluku Fife o ukidanju automatske suspenzije igrača Baloguna, RBFA je uputila dopis Fifi tražeći kopiju odluke i obrazloženje provedenog postupka te iznoseći svoje stajalište o primjenjivim propisima. Kao jedini odgovor, Fifa je poslala dopis RBFA-u u kojem navodi da tu korespondenciju smatra žalbom, da je imenovan sudac te da RBFA ima samo nekoliko sati za dovršetak te žalbe. Fifa nije pružila nikakve informacije. Kako bi žalba bila dopuštena, prema propisima same Fife, obrazložena odluka prethodno mora biti priopćena žalitelju. Dok je RBFA samo tražila legitimna pojašnjenja, Fifa je sama kreirala žalbu i odmah osigurala da ona bude proglašena nedopuštenom. Sve se to odvijalo dok je Fifa istovremeno odbijala odgovoriti na legitimne zahtjeve Saveza.

- Nadalje, tijekom sastanka o organizaciji utakmice, Fifa je namjerno iz svoje prezentacije uklonila dio koji se odnosi na automatsku suspenziju igrača. Ta je tema ipak bila sastavni dio svih takvih sastanaka uoči svake od prethodne četiri utakmice. RBFA je usmeno i pismeno zatražio od Fife obrazloženje te promjene, no ponovno nije dobio odgovor. Da budemo jasni, do ovog trenutka RBFA još uvijek nije primio nikakvu odluku ni obrazloženje od Fife u vezi s ovim pitanjem. Stoga, nema drugog izbora nego osporiti pravo nastupa igrača na nadolazećoj utakmici. Bez obzira na sportski ishod ove utakmice, RBFA je duboko zabrinut zbog tijeka događaja te će se u nadolazećim satima, danima i mjesecima nastaviti boriti za zaštitu temeljnih načela etike, poštenog natjecanja i interesa nogometa u cjelini.

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