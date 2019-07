'Pregovaramo s Griezmannom, a ne znam hoće li doći Neymar'

Dok u Barceloni miruju što se tiče transfera, Real Madrid je skoro pa kompletirao roster za sljedeću sezonu. Mnogi navijači Barcelone izrazili su ljutnju zbog toga, naročito zbog loše prošle sezone Bluesa u kojoj su u završnici ostali bez Lige prvaka i Kupa kralja. Dok se rivali pojačavaju, oni miruju kao da je sve bajno, govorili su navijači.

Predsjednik Barcelone Joseph Maria Bartomeu sjeo je za stol s predstavnicima medijima i odlučio odgovoriti na sve glasine koje se vuku po medijima, od transfera Neymara i Griezmanna, pa do ostavke potpredsjednika kluba Jordija Mestrea.

- Želio bih se zahvaliti Jordiju Mestreu za njegovo zalaganje i doprinos.Preuzeo sam na sebe sve dužnosti koje sa sobom nosi funkcija potpredsjednika kluba. Prije točno dva dana, Jordi me je obavijestio o svojoj namjeri. Naveo mi je više razloga zbog kojih ne želi ostati na toj funkciji. Potrudio sam se da razumijem njegove razloge, ali ga nisam uvjeravao da ostane sa nama - rekao je Bartomeu za početak, a onda se okrenuo onome što ljude najviše zanima. Griezmann i Neymar.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Da, Neymar želi otići iz PSG-a, ali oni mu ne daju. Hoćemo li ga dovesti? Ne želim pričati o igračima koji nisu članovi našeg kluba. Mi imamo Dembelea i uživamo u njegovim igrama. On je po meni jedan od najboljih na svijetu, i da, draži mi je od Neymara - rekao je Bartomeu pa odgovorio i na glasine o dolasku De Ligta.

- Na početku glasina o de Ligtu sam vam rekao da znam gdje će on igrati. Sada želim da vam potvrdim da i dalje znam koji će on klub odabrati, a ujedno time i zatvaram ovu temu.

Navodno je i Messi zatražio Neymarov dolazak, no predsjednik Barce izričito je rekao da on nema veze s transferima i da o tome odlučuju trener i sportski direktor

Neymar je već tjednima na pragu povratka u Barcu, no za sada od toga nema ništa. Katalonci su ga prije dvije godine prodali za 220 milijuna eura, a teško da u ovome trenutku mogu toliko iskeširati za njega.

Dok je Neymar i dalje samo san, Antoine Griezmann bi mogao postati java. Barcelona ga je htjela prošlog ljeta, no on nije htio napustiti Atletico. On se već oprostio od kluba s Wande Metropolitano i sigurno je da će napustiti klub, no još se ne zna gdje će nastaviti karijeru. A to bi prema svemu sudeći trebala biti Barcelona, što je priznao i sam Bartomeu.

Foto: CHARLES PLATIAU

- Jučer smo uspostavili kontakt s Atleticom u vezi Griezmanna. Naš i njihov sportski direktor su se sastali i razgovarali su o mogućnostima tog transfera. Neću ništa dalje otkriti. Mi smo zainteresirani za njega, a hoće li doći do transfera, to ćemo vidjeti - zaključio je Bartomeu koji je naglasio kako je za njega rad u Barceloni čast i da planira odraditi do kraja svoj mandat koji istječe 2021. godine.

Kako god, Katalonci će morati malo ubrzati s pojačanjima da im netko ne bi preoteo Griezmanna, a za njega je navodno zainteresiran i PSG. Dok su oni još u zimskom snu, Real je doveo Hazarda, Jovića, Mendyja, Militaa i Rodryga te poslao Barceloni opasnu poruku za sljedeću sezonu. No ono što nas raduje je to da će La liga sigurno opet biti zanimljiva, a naročito budući derbiji Madriđana i Katalonaca. Hazard vs. Messi, bolje ne može.