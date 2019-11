'Pregovori su u završnoj fazi, Wenger je novi trener Bayerna'

Hansi Flick je vodio momčad Bayerna protiv Olympiacosa, ali čini se da su čelnici bavarskog kluba pronašli pravog nasljednika Nike Kovača. Kako piše njemački Kicker, to bi trebao biti Arsene Wenger.

- Stupili su u kontakt sa Wengerom i on je izrazio želju da preuzme momčad. On će biti trener do ljeta, a tada će biti imenovan novi trener na duže staze - stoji u Kickeru.

Bayern have contacted Arsène Wenger and the latter expressed his willingness to take over the job. Wenger would be interim until the summer and then the club would hire a long term coach who fits with ball possession football played at the club since Louis van Gaal [Kicker] pic.twitter.com/s4jVuRaguc