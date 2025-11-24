Obavijesti

VIŠA SILA

Prekid drevne tradicije: Plamen Olimpijskih igara pale u muzeju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Stephane Mahe

Vrijeme pomelo planove! Olimpijski plamen neće gorjeti na otvorenom zbog oluja, već u muzeju. Gosti razočarani, čekaju ZOI u Milanu i Cortini

Loše vrijeme prisililo je organizatore da promijene planove paljenja olimpijskog plamena u drevnom gradu Olimpiji na grčkom poluotoku Peloponezu, pa će ceremonija za ZOI u Milanu i Cortini biti premještena u srijedu u Arheološki muzej Olimpije, priopćio je Grčki olimpijski odbor.

Premještanje je potrebno kako bi se osigurala sigurnost gostiju i održalo dostojanstvo ceremonije, priopćili su Grci jer se očekuje nestabilno vrijeme na poluotoku Peloponezu, s jakim vjetrovima, a moguće čak i s kišom i olujama. To će učiniti tradicionalno paljenje olimpijskog plamena na otvorenom pomoću ogledala i sunčeve svjetlosti nemogućim. 

Dress rehearsal of the Olympics Flame Lighting Ceremony
Foto: Stephane Mahe

U takvim slučajevima, zamjenski plamen pali se u danima prije događaja u posebnoj baklji. Službeni plamen se zatim pali od te baklje, a zatim se u štafeti baklja nosi do grada domaćina Olimpijskih igara.

Loša vremenska prognoza veliko je razočaranje za ljubitelje ceremonije jer se obično se nekoliko tisuća ljudi okupi na terasastim padinama koje okružuju drevni stadion u Olimpiji kako bi uživo gledali događaj. Sada će organizatori čak morati odbiti neke od već pozvanih gostiju zbog vrlo ograničenog kapaciteta muzejske zgrade.

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini održat će se od 6. do 22. veljače sljedeće godine.

100 days to go until Milano-Cortina 2026 Winter Olympics
Foto: Claudia Greco

