Prekid drevne tradicije: Plamen Olimpijskih igara pale u muzeju

Loše vrijeme prisililo je organizatore da promijene planove paljenja olimpijskog plamena u drevnom gradu Olimpiji na grčkom poluotoku Peloponezu, pa će ceremonija za ZOI u Milanu i Cortini biti premještena u srijedu u Arheološki muzej Olimpije, priopćio je Grčki olimpijski odbor.

Premještanje je potrebno kako bi se osigurala sigurnost gostiju i održalo dostojanstvo ceremonije, priopćili su Grci jer se očekuje nestabilno vrijeme na poluotoku Peloponezu, s jakim vjetrovima, a moguće čak i s kišom i olujama. To će učiniti tradicionalno paljenje olimpijskog plamena na otvorenom pomoću ogledala i sunčeve svjetlosti nemogućim.

Foto: Stephane Mahe

U takvim slučajevima, zamjenski plamen pali se u danima prije događaja u posebnoj baklji. Službeni plamen se zatim pali od te baklje, a zatim se u štafeti baklja nosi do grada domaćina Olimpijskih igara.

Loša vremenska prognoza veliko je razočaranje za ljubitelje ceremonije jer se obično se nekoliko tisuća ljudi okupi na terasastim padinama koje okružuju drevni stadion u Olimpiji kako bi uživo gledali događaj. Sada će organizatori čak morati odbiti neke od već pozvanih gostiju zbog vrlo ograničenog kapaciteta muzejske zgrade.

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini održat će se od 6. do 22. veljače sljedeće godine.

Foto: Claudia Greco