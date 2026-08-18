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Foto: Facebook
TKO JE GIANNI VIO? PLUS+

Prekide pretvorio u znanost, a sad će raditi s 'vatrenima': Um odlučuje više od nogu...

Piše Mato Galić,

S Montellom smo u Fiorentini postigli 23 gola iz prekida u jednoj sezoni, što je bio europski rekord, rekao je Talijan Gianni Vio, koji će biti novo pojačanje Slavena Bilića u stručnom stožeru

Hrvatska reprezentacija imala je na nedavnom SP-u velikih problema s prekidima, ali tome bi, čini se, mogao doći kraj. Slaven Bilić (57) preuzeo je "vatrene" pa u jednom istupu potvrdio da razmišlja o stručnjaku baš za taj segment. Izbor je, kako doznajemo, pao na Talijana Giannija Vija (73).

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