Prekinuta velika serija Lakersa, Dončić promašio odlučujući šut

Samo je dodir vrha prsta bio dovoljan da sruši najduži pobjednički niz Los Angeles Lakersa u posljednjih šest godina. U večeri punoj preokreta i dominantnih predstava diljem NBA parketa, glavna priča stigla je iz Detroita gdje su Pistonsi zaustavili Lakerse, dok su San Antonio Spursi osigurali naslov prvaka divizije predvođeni nezaustavljivim Victorom Wembanyamom.

Drama u Detroitu: Dončić tragičar u porazu od Pistonsa

Pobjednički niz Lakersa od devet utakmica, najduži još od šampionske sezone 2019./20., prekinut je u ponedjeljak porazom od Detroit Pistonsa 113-110. Tragičar utakmice bio je Luka Dončić, koji je promašio tricu za izjednačenje sa zvukom sirene.

Slovenac je utakmicu završio s 32 poena, sedam skokova i šest asistencija, no upisao je i lošu šutersku večer s trice (3/13) te promašio dva ključna šuta u posljednjim sekundama. Devet sekundi prije kraja, LeBron James pokušao je izvesti loptu preko Tobiasa Harrisa, čiji je dodir skrenuo loptu. Dončić ju je uspio uhvatiti, ali je nakon serije finti i koraka unatrag protiv Jalena Durena uputio težak šut koji nije ni dotaknuo obruč.

Iako je Dončić tijekom pobjedničkog niza Lakersa takve akrobatske poteze činio rutinskima, ovoga puta nije uspio. Unatoč porazu, niz pobjeda vratio je Lakerse (46-26) u status ozbiljnog kandidata u doigravanju, podigavši ih s šestog na treće mjesto Zapadne konferencije. Trener JJ Redick vjerovao je u svoju momčad cijelo vrijeme.

​- Cijele sezone sam mislio da možemo biti dobra košarkaška momčad - rekao je Redick.

​- Vidjeli smo bljeskove toga, vidjeli smo kratke dionice, ali mi smo dobra momčad i mislim da moramo nastaviti igrati zajedno.

Heroj Detroita bio je Daniss Jenkins koji je s 30 poena i osam asistencija postavio rekord karijere, preuzevši odgovornost u odsustvu ozlijeđenog Cadea Cunninghama. Jalen Duren dodao je 20 poena i 11 skokova. Kod Lakersa je Austin Reaves ubacio 24 koša, dok je LeBron James imao neobičnu večer. Prvo poluvrijeme završio je bez poena, tek treći put u karijeri, ali je na kraju bio na rubu "triple-double" učinka s 12 poena, 10 asistencija i devet skokova. Lakersi su bili oslabljeni neigranjem Ruija Hachimure i Marcusa Smarta.

Wembanyama odveo Spurse do naslova prvaka divizije

San Antonio Spursi osigurali su naslov prvaka Jugozapadne divizije pobjedom nad Miami Heatom 136-111. Utakmicu je ponovno obilježio Victor Wembanyama, koji je dominirao s 26 poena, 15 skokova i pet blokada. S druge strane, Miami je upisao peti uzastopni poraz, a najbolji strijelac u njihovim redovima bio je Norman Powell s 21 poenom s klupe.

Indiana Pacersi su pobjedom u gostima kod Orlando Magica 128-126 napokon prekinuli klupski rekord od 16 uzastopnih poraza. Junak pobjede bio je Pascal Siakam s 37 poena i ključnom blokadom na Paolu Bancheru u posljednjim sekundama. Banchero je s 39 poena bio najbolji kod Orlanda.

Oklahoma City Thunder nastavio je svoju impresivnu seriju i upisao 12. uzastopnu pobjedu, svladavši oslabljene Philadelphia 76erse 123-103. Shai Gilgeous-Alexander predvodio je Thunder s 22 poena.

Atlanta Hawksi deklasirali su Memphis Grizzliese 146-107 u utakmici u kojoj su imali čak osam igrača s dvoznamenkastim brojem poena. Najefikasniji je bio Nickeil Alexander-Walker s 26 poena, a Atlanta je već nakon tri četvrtine vodila s nedostižnih 41 poenom razlike.

U ostalim susretima, Chicago Bullsi su u uzbudljivoj utakmici svladali Houston Rocketse 132-124, unatoč 40 poena Kevina Duranta i "triple-doubleu" Alperena Senguna (33p, 13s, 10a). Toronto Raptorsi su pobjedom nad Utah Jazzom 143-127 i službeno izbacili momčad iz Salt Lake Cityja iz utrke za doigravanje. Golden State Warriorsi slavili su u neizvjesnoj završnici kod Dallas Mavericksa 137-131, dok su Portland Trail Blazersi i LA Clippersi upisali uvjerljive domaće pobjede. Portland je razbio Brooklyn Netse 134-99, a Clippersi su nanijeli težak poraz Milwaukee Bucksima Doca Riversa rezultatom 129-96.

