Premierligaš želi Luku Sučića! Evo koliko je spreman iskeširati

Luka Sučić (24) mogao bi biti jedan od hrvatskih nogometaša koji će u budućnosti napraviti veliki iskorak prema Premier ligi. Španjolski AS objavio je da je Newcastle tijekom ljeta razmatrao dovođenje 24-godišnjeg veznjaka Real Sociedada, pri čemu se spominje i mogućnost aktiviranja njegove odštetne klauzule vrijedne 60 milijuna eura. Ranije smo pisali o ovoj temi, ali glasine su postale ozbiljnije i uz konkretnu cifrua, a shodno s time Hrvat je odlično ušao u novu sezonu.

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U aktualnu sezonu Sučić je ušao s dobrim učinkom. Nastupio je u svih šest prvenstvenih susreta, pet puta bio u početnoj postavi, a skupio je 464 minute. Postigao je dva pogotka, među kojima se izdvaja onaj protiv Real Madrida na Santiago Bernabéuu, dok je pogodio i u gostujućoj pobjedi nad Elcheom u završnici susreta.

Posljednji nastup ubilježio je u nedjelju protiv Atletica, kada je odigrao svih 90 minuta u porazu Real Sociedada (3-0). Nakon dolaska iz Salzburga 2024. godine, kada je transfer iznosio deset milijuna eura, Hrvat je postupno izborio sve veću minutažu. S klubom je ugovorno vezan do ljeta 2029., a u njegovom ugovoru nalazi se otkupna klauzula od 60 milijuna eura.

Foto: Juan Barbosa

Mogući transfer dodatno dobiva na zanimljivosti zbog Newcastleova trenera Matthiasa Jaisslea. Njemački stručnjak i Sučić već su surađivali u Salzburgu, gdje je Jaissle vodio momčad od 2021. do 2023. godine. Upravo u tom razdoblju hrvatski se veznjak afirmirao u seniorskoj momčadi, osvojio domaće trofeje i nastupao u Ligi prvaka.

Jaissle je ovog ljeta stigao na klupu Newcastlea nakon rada u saudijskom Al-Ahliju, a prije odlaska iz Austrije sa Salzburgom je osvojio dva naslova prvaka. S obzirom na njihovu raniju suradnju, Sučić je jedan od igrača koje njemački trener dobro poznaje.