Premijer Plenković direktno o novom Maksimiru: Mislim da je najbolje poništiti natječaj...

Poznato je kako će izgledati novi Maksimir; u četvrtak je Dinamo uz Grad Zagreb objavio detalje projekta. Pobjednički projekt napravili su talijanski arhitekti Tommaso Fantini i Alberto Rossi iz studija VG13 Architects Studio Associato. Njihovo je rješenje izabrano među 88 pristiglih radova iz 32 zemlje. Izgled novog Maksimira odlučio je prokomentirati i hrvatski premijer Andrej Plenković.

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- Itekako sam, dok sam bio u SAD-u, pratio reakcije nakon što su objavljeni rezultati natječaja. Ja ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Kada vam nešto na prvu ne sjedne, onda imate dojam da trebate slijediti prvi osjećaj.

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Smatra kako natječaj treba poništiti jer su i navijači nezadovoljni dizajnom.

- Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača. Ja poštujem struku, ali mislim da treba vidjeti što je prije moguće postoje li pravne pretpostavke za poništenje ovog natječaja. Mislim da bi to bilo najbolje i najbrže. Naravno, s ciljem da se onda organizira i drugi, možda i pozivni natječaj kojim bi se došlo do novog rješenja.