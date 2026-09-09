Preminula je Vlasta Maček. Bila je jedna od najboljih hrvaskih šahistica, igrala je 40 godina

U 75. godini preminula je Vlasta Maček, međunarodna majstorica i jedna od najuspješnijih hrvatskih šahistica svih vremena. Iza nje je karijera koja je trajala više od četiri desetljeća, tijekom kojih je ostavila dubok trag i u jugoslavenskom i u hrvatskom šahu.

Na veliku scenu probila se početkom sedamdesetih. Godine 1971. ostvarila je prvi veliki međunarodni uspjeh u nizozemskom Emmenu, a dvije godine kasnije osvojila je Balkansko prvenstvo za žene i podijelila prvo mjesto na prvenstvu Jugoslavije. Titulu ženske međunarodne majstorice FIDE joj je dodijelio 1974. godine, a 1980. postala je prvakinja Jugoslavije.

Velik dio karijere provela je u reprezentativnom šahu. Za Jugoslaviju je nastupila na tri šahovske olimpijade, a nakon osamostaljenja Hrvatske postala je jedna od ključnih članica hrvatske reprezentacije. Od 1992. do 2006. nastupila je na čak osam uzastopnih olimpijada, uglavnom na drugoj ploči, te je godinama bila oslonac reprezentacije.

U samostalnoj Hrvatskoj dvaput je osvajala naslov državne prvakinje, 1992. i 1999. godine, uz tri srebrne medalje. Posebno se ističe i njezin klupski uspjeh iz 1997., kada je s Kastvom osvojila Kup europskih klubova za žene, jedan od najvećih uspjeha hrvatskog ženskog klupskog šaha.

Maček je bila poznata po izrazito strateškoj i svestranoj igri, a njezina dugovječnost bila je impresivna. I u kasnijim godinama ostala je aktivna, obnašala je i dužnost kapetanice reprezentacije te prenosila iskustvo mlađim generacijama.

Jedan od najljepših završetaka njezine bogate karijere dogodio se 2004. godine u talijanskom Arvieru, gdje je osvojila naslov europske veteranske prvakinje. Vlasta Maček ostaje upisana među najvažnije figure hrvatskog ženskog šaha, a njezina karijera svjedoči o rijetkoj kombinaciji vrhunske kvalitete, dugovječnosti i predanosti igri.