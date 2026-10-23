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Preminuo je bivši atletičar i kandidat RTL-ovog 'Superstara'

Piše 24sata,
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Preminuo je bivši atletičar i kandidat RTL-ovog 'Superstara'
Foto: AK Agram
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Šira javnost upoznala ga je 2023. godine u 'Superstaru', gdje je na audiciji otpjevao Thompsonovu pjesmu 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'

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U 32. godini života je Kristian Josip Periš, nekadašnji atletičar Agrama i natjecatelj RTL-ova showa "Superstar". Od njega se emotivnom objavom oprostio Atletski klub Agram, čiji je član bio od 2013. godine

"S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku našeg nekadašnjeg atletičara, Kristiana Josipa Periša", objavili su iz kluba. Opisali su ga kao vrsnog sportaša i sjajnog zabavljača, upornog i ustrajnog čovjeka koji je s drugima dijelio posebnu energiju.

Periš se bavio bacanjem kugle i diska, a za Agram je s prekidima nastupao do 2021. godine. U prvoj godini u klubu osvojio je dva naslova zimskog juniorskog prvaka Hrvatske, dok je posljednje godine nastupanja osvojio tri seniorske bronce u bacanju kugle. Nastupio je i na dva svjetska mlađejuniorska prvenstva te završio Kineziološki fakultet.

Foto: AK Agram

Šira javnost upoznala ga je 2023. godine u "Superstaru", gdje je na audiciji otpjevao Thompsonovu pjesmu "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova". Tada se predstavio kao trener, maser i magistar kineziologije.

Iz Agrama su posebno istaknuli njegovu predanost radu u sportu s osobama s invaliditetom. "U ovakvim apsolutno nepoštenim životnim situacijama kao što je naprasni odlazak osobe u punom naponu snage i pred kojom su bile velike stvari, nema pravih riječi utjeha", poručili su, izrazili sućut obitelji i zaključili: "Dragi Kiki, počivao u miru."

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