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TUŽNA VIJEST

Preminuo je bjelovarski paraolimpijac Albin Aba Vidović

Piše Željko Rukavina,
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Preminuo je bjelovarski paraolimpijac Albin Aba Vidović
Foto: Facebook
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Kruna njegove sportske karijere uslijedila je godinu dana poslije. Na Paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. godine predstavljao je Hrvatsku i u bacanju diska osvojio odlično 7. mjesto

Admiral

Nakon kratke i teške bolesti, u srijedu u večernjim satima, u 51. godini života preminuo je poznati bjelovarski paraolimpijac Albin Aba Vidović.

Vidović je bio član Atletskog kluba Sokol Bjelovar, a natjecao se u bacačkim disciplinama – bacanju kugle, diska i koplja. Tijekom sportske karijere ostvario je niz vrijednih rezultata koji su ga svrstali među zapažene hrvatske paraatletičare.

Jedan od njegovih najvećih međunarodnih uspjeha ostvario je 2011. godine na Svjetskom prvenstvu za osobe s invaliditetom na Novom Zelandu. U konkurenciji najboljih svjetskih paraatletičara osvojio je 5. mjesto u bacanju koplja, 7. mjesto u bacanju diska te 9. mjesto u bacanju kugle.

Kruna njegove sportske karijere uslijedila je godinu dana poslije. Na Paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. godine predstavljao je Hrvatsku i u bacanju diska osvojio odlično 7. mjesto.

Bjelovar: Proglašenje najboljih sportaša prema izboru tjednika Bjelovarac
Bjelovar: Proglašenje najboljih sportaša prema izboru tjednika Bjelovarac | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Iste godine našao se i među najboljim sportašima rodnog Bjelovara u konkurenciji osoba s invaliditetom.

Albin je potjecao iz poznate bjelovarske sportske obitelji. Njegov otac Albin bio je jedan od velikih bjelovarskih i hrvatskih rukometaša, a od njega je, kako su govorili oni koji su ih poznavali, naslijedio sportsku snagu i upornost.

Nakon smrti oca Albina i majke Blanke, Aba je živio sam u obiteljskoj kući. Posljednjih mjeseci vodio je svoju najtežu bitku, onu s opakom bolešću. Ovoga puta, nažalost, sportska upornost i snaga kojima je toliko puta pobjeđivao vlastita ograničenja nisu bile dovoljne.

Iza Albina Abe Vidovića ostali su stariji brat Zenon s obitelji, prijatelji, sportski kolege i brojni Bjelovarčani koji će ga pamtiti ne samo po nastupima na najvećoj svjetskoj sportskoj pozornici nego i kao svog Abu.

Počivao u miru.

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