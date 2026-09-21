Preminuo je šeik i vlasnik kluba u kojem brani Dinko Horkaš

Dubai je obavijen tugom nakon vijesti o smrti šeika Ahmeda bin Rashida Al Maktouma. Zamjenik predsjednika policije i javne sigurnosti Dubaija te mlađi brat vladara Dubaija preminuo je u ponedjeljak u 76. godini. Iza sebe ostavlja veliko vojno, poslovno i sportsko naslijeđe koje je uvelike oblikovalo moderni i napredni ustroj Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Službena žalost u Dubaiju

Smrt utjecajnog šeika potvrdio je ured medija u Dubaiju, a vladarski dvor odmah je proglasio desetodnevnu službenu žalost. Tijekom tog razdoblja zastave diljem cijelog emirata bit će spuštene na pola koplja. Mnogi uzvanici su istaknuli njegov izniman i dugogodišnji doprinos razvoju i sigurnosti nacije, a izrazito emotivnom porukom od njega se javno oprostio i njegov brat, šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, koji obnaša dužnost potpredsjednika i premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata.

​- Neka se Bog smiluje tebi, moj brate. Otišao si plemenitom i velikom Gospodaru. Odsutan si iz naših očiju, ali ne iz naših molitvi i naših srca - poručio je utučeni šeik Mohammed putem svojih društvenih mreža.

Sućut vladaru Dubaija i cijeloj obitelji izrazio je i sam predsjednik države, naglasivši nedvosmisleno kako će Ahmedov neizmjerni doprinos od samog osnutka zemlje nastaviti snažno inspirirati cjelokupni nacionalni put napretka.

Od vojne akademije do milijardera

Šeik Ahmed rođen je 12. srpnja 1950. godine kao četvrti i najmlađi sin bivšeg vladara i oca osnivača Dubaija, šeika Rashida bin Saeeda Al Maktouma. Njegovo formalno obrazovanje započelo je prestižnom vojnom obukom na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nakon uspješne diplome vratio se u domovinu i odmah pridružio Središnjem vojnom zapovjedništvu u Dubaiju. S vremenom je svojim radom postao vrhovni zapovjednik, a upravo je pod njegovim pomnim vodstvom ta regija postala jedna od apsolutno vodećih vojnih baza u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Uz bogatu vojnu i sigurnosnu karijeru, šeik Ahmed uspješno je izgradio zavidno poslovno carstvo. Njegovo privatno bogatstvo premašivalo je iznos od milijardu dolara. Bio je osnivač i glavni predsjednik grupacije A.R.M. Holding, jedne od najvećih investicijskih kompanija u zemlji koja detaljno upravlja ogromnim portfeljem. Njegovi poslovni interesi izravno su uključivali Dubai Real Estate Centre, važnu tvrtku osnovanu 1991. godine, koja u današnje vrijeme upravlja s više od tri tisuće stambenih, komercijalnih i industrijskih jedinica širom cjelokupnog emirata. ARM Holding također iznimno snažno ulaže u zdravstvenu tehnologiju, prestižno ugostiteljstvo, inovativne telekomunikacije te rastući bankarski sektor, čime je pronicljivi šeik Ahmed igrao doslovno ključnu ulogu u gospodarskom rastu metropole.

Sportska strast i poveznica s Hrvatskom

Osim po spomenutim vojnim i poslovnim pothvatima, preminuli šeik bio je nadaleko i naširoko poznat po svojoj nevjerojatnoj strasti prema aktivnom sportu. Još davne 1960. godine osobno je osnovao sportski klub Al Wasl, koji je pod njegovim pažljivim i dugoročnim vodstvom vrlo brzo prerastao u jedan od najuspješnijih te daleko najpopularnijih sportskih kolektiva u cijeloj državi. Predsjedao je navedenim klubom dugi niz desetljeća, a upravo je proslavljena nogometna momčad Al Wasla danas jako dobro prepoznatljiva i brojnim hrvatskim navijačima.

Naime, u tom moćnom klubu trenutno nastupa bivši golman mlade hrvatske reprezentacije Dinko Horkaš. Hrvatski čuvar mreže nedavno je pojačao redove ovog slavnog kluba koji ima izrazito veliku i odanu vojsku navijača te se redovito i beskompromisno bori za najviše pozicije u prvenstvu. Šeik Ahmed osobno je i vrlo aktivno sudjelovao u potpunom formiranju prvog povijesnog upravnog odbora kluba početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća te je svjesno ostao usko i emotivno vezan uz sve sportske aktivnosti i pravilan sportski razvoj mladih lokalnih sportaša.

Uspjesi na hipodromima

Njegova bogata sportska ostavština nipošto ne staje samo na travnatim nogometnim terenima. Bio je neizmjerno strastveni ljubitelj konja te je potpuno samostalno osnovao poznato trkalište Jebel Ali, čime je potpuno izravno promovirao i značajno unaprijedio konjički sport u apsolutno cijeloj regiji. Njegovi predivni rasni konji redovito su osvajali brojne prestižne i zahtjevne međunarodne utrke diljem Europe pa sve do daleke Australije. Prvu uistinu veliku povijesnu pobjedu osigurao mu je njegov izvanredni konj Wassl još 1982. godine, pobijedivši pritom iznimno jaku konkurenciju. Uz sve navedeno, valja napomenuti kako je šeik bio i jedan od glavnih pokretača osnivanja proslavljenog međunarodnog pomorskog kluba u Dubaiju, čiji je nesporno bio prvi predsjednik krajem osamdesetih godina, čime je dodatno i trajno učvrstio status Dubaija na globalnoj sportskoj karti svijeta, ostavivši apsolutno neizbrisiv trag u srcima brojnih sugrađana.

*uz korištenje AI-ja