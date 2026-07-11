Ken Bates, bivši predsjednik Chelseaja koji je klub vodio 22 godine, preminuo je jutros u Monaku u dobi od 94 godine
Preminuo Ken Bates (94): Kupio Chelsea za jednu funtu, spasio klub i stadion od bankrota
Ken Bates preminuo je jutros u Monaku mirno, okružen suprugom i obitelji, u dobi od 94 godine.
Chelsea je vijest objavio priopćenjem u kojemu navodi da 'Kenova odlučnost u borbi za klub u teškim vremenima i vodstvo koje je momčad dovelo do trofeja nikada neće biti zaboravljeni'.
Bates je 1982. kupio Chelsea za simboličnu jednu funtu, preuzevši pritom dugove od oko dva milijuna funti i klub koji je bio na rubu bankrota.
Banka je odbila produljiti prekoračenje po računu, a tadašnje vodstvo kluba nije znalo kojeg od dva čeka platiti, za dugove prema Savezu ili za neisplaćene plaće igrača. Bates je spasio situaciju i odmah se bacio na posao, zadržavši povjerenje u trenera Johna Neala koji je Chelseaju vratio Premier ligu.
Tijekom 22 godine na čelu kluba Bates je osvajao FA kupove, Kup pobjednika kupova, Liga kup i Uefa Superkup, a najvećim postignućem smatrao je borbu za Stamford Bridge koji su željeli preuzeti gradske vlasti i građevinski investitori.
Na kraju je osigurao puno vlasništvo i pokrenuo inicijativu Chelsea Pitch Owners kako bi teren podijelio s navijačima.
U klupske redove doveo je Ruuda Gulita, Zolu, Di Mattea i Hasselbainka, a na Stamford Bridgeu afirmirali su se i John Terry te Frank Lampard. Klub je 2003. prodao Romanu Abramoviču, a Chelsea je napravio još i veći trofejni skok.
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